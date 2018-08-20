Протягом місяця на Волині викрили 93 порушення правил рибальства

У квітні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 44 рейди.Про це повідомили у прес-службі установи.В результаті заходів викрили 93 порушення природоохоронного законодавства, з яких 29 грубих. Також склали 51 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), чотири – за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та один – за ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову). Окрім цього, оформили 8 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 5 542 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 16 424 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 29, 9 кг водних біоресурсів. Також конфісковано 45 од. заборонених знарядь лову та ще 57 од. – за актами безхазяйного майна», – повідомив керівник рибоохоронного патруляОкрім цього, 34 справи передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, 9 квітня Волинський рибоохоронний патруль провів спільний рибоохоронний рейд з представниками Луцького прикордонного загону та УТМР. Захід проходив у прикордонній смузі по р. Західний Буг, що у Любомльському районі Волинської області. Так, спільними діями викрили громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів сітковим знаряддям лову – ятером. Інцидент стався на р. Неретва, поблизу села Терехи Любомльського району.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову вилучили.11 квітня 2019 року інспектори рибоохорони спільно з прикордонниками та працівниками поліції викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на оз. Тучне, поблизу с. Ветли Любешівського району Волинської області. Близько 8 години ранку було затримано двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма сітками.У сітках знаходилась така риба: плітка – 20 екз. та плоскирка – 60 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2 кг маломірної риби. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 740 грн.На осіб оформили протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.В Управлінні Державного агентства рибного господарства у Волинській області працює телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. За вказаним номером телефону просять повідомляти про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби.