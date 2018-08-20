Протягом місяця на Волині викрили 93 порушення правил рибальства
Сьогодні, 11:50
У квітні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 44 рейди.
Про це повідомили у прес-службі установи.
В результаті заходів викрили 93 порушення природоохоронного законодавства, з яких 29 грубих. Також склали 51 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), чотири – за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та один – за ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову). Окрім цього, оформили 8 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.
«За даний період на порушників накладено 5 542 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 16 424 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 29, 9 кг водних біоресурсів. Також конфісковано 45 од. заборонених знарядь лову та ще 57 од. – за актами безхазяйного майна», – повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Окрім цього, 34 справи передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
Для прикладу, 9 квітня Волинський рибоохоронний патруль провів спільний рибоохоронний рейд з представниками Луцького прикордонного загону та УТМР. Захід проходив у прикордонній смузі по р. Західний Буг, що у Любомльському районі Волинської області. Так, спільними діями викрили громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів сітковим знаряддям лову – ятером. Інцидент стався на р. Неретва, поблизу села Терехи Любомльського району.
Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову вилучили.
11 квітня 2019 року інспектори рибоохорони спільно з прикордонниками та працівниками поліції викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на оз. Тучне, поблизу с. Ветли Любешівського району Волинської області. Близько 8 години ранку було затримано двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма сітками.
У сітках знаходилась така риба: плітка – 20 екз. та плоскирка – 60 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2 кг маломірної риби. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 740 грн.
На осіб оформили протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
В Управлінні Державного агентства рибного господарства у Волинській області працює телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. За вказаним номером телефону просять повідомляти про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби.
Довідково:
З першого квітня на Волині діє нерестова заборона. Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності.
Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн.
За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ – штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.
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Про це повідомили у прес-службі установи.
В результаті заходів викрили 93 порушення природоохоронного законодавства, з яких 29 грубих. Також склали 51 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), чотири – за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та один – за ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову). Окрім цього, оформили 8 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.
«За даний період на порушників накладено 5 542 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 16 424 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 29, 9 кг водних біоресурсів. Також конфісковано 45 од. заборонених знарядь лову та ще 57 од. – за актами безхазяйного майна», – повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Окрім цього, 34 справи передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
Для прикладу, 9 квітня Волинський рибоохоронний патруль провів спільний рибоохоронний рейд з представниками Луцького прикордонного загону та УТМР. Захід проходив у прикордонній смузі по р. Західний Буг, що у Любомльському районі Волинської області. Так, спільними діями викрили громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів сітковим знаряддям лову – ятером. Інцидент стався на р. Неретва, поблизу села Терехи Любомльського району.
Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову вилучили.
11 квітня 2019 року інспектори рибоохорони спільно з прикордонниками та працівниками поліції викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на оз. Тучне, поблизу с. Ветли Любешівського району Волинської області. Близько 8 години ранку було затримано двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма сітками.
У сітках знаходилась така риба: плітка – 20 екз. та плоскирка – 60 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2 кг маломірної риби. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 740 грн.
На осіб оформили протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
В Управлінні Державного агентства рибного господарства у Волинській області працює телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. За вказаним номером телефону просять повідомляти про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби.
Довідково:
З першого квітня на Волині діє нерестова заборона. Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності.
Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн.
За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ – штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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