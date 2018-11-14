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У Луцьку терміново шукають донорів крові

У Луцьку терміново шукають донорів крові
У Луцьку небайдужих людей просять терміново здати кров на тромбомасу.

Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.

"Терміново потрібні донори чоловіки з 2- групою, для здачі крові на тромбомасу. Тільки чоловіки!!!! Тел.: 095-203-5300 ", - йдеться у повідомлені.

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Теги: донори, кров
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