У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 11:50
У Луцьку небайдужих людей просять терміново здати кров на тромбомасу.
Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
"Терміново потрібні донори чоловіки з 2- групою, для здачі крові на тромбомасу. Тільки чоловіки!!!! Тел.: 095-203-5300 ", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
"Терміново потрібні донори чоловіки з 2- групою, для здачі крові на тромбомасу. Тільки чоловіки!!!! Тел.: 095-203-5300 ", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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