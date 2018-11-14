У Луцьку терміново шукають донорів крові





Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.



"Терміново потрібні донори чоловіки з 2- групою, для здачі крові на тромбомасу. Тільки чоловіки!!!! Тел.: 095-203-5300 ", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку небайдужих людей просять терміново здати кров на тромбомасу.Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook."Терміново потрібні донори чоловіки з 2- групою, для здачі крові на тромбомасу. Тільки чоловіки!!!! Тел.: 095-203-5300 ", - йдеться у повідомлені.

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