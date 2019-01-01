У Луцьку в аварії загинув невідомий пішохід

Вранці 6 травня на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen Golf збив пішохода. Потерпілий помер по дорозі в лікарню. Поліція встановлює особу загиблого.Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції області.Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль Volkswagen Golf під керуванням жительки міста Луцьк допустив наїзд на пішохода, котрий раптово вийшов на проїжджу частину дороги в невстановленому місці.Поліція встановлює особу загиблого чоловіка. На вигляд йому 40 років, одягнений в чорну куртку, темно-сині джинси та синю кофту. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером служби «102» поліції.За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.