У Луцьку в аварії загинув невідомий пішохід
Сьогодні, 12:01
Вранці 6 травня на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen Golf збив пішохода. Потерпілий помер по дорозі в лікарню. Поліція встановлює особу загиблого.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції області.
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль Volkswagen Golf під керуванням жительки міста Луцьк допустив наїзд на пішохода, котрий раптово вийшов на проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
Поліція встановлює особу загиблого чоловіка. На вигляд йому 40 років, одягнений в чорну куртку, темно-сині джинси та синю кофту. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером служби «102» поліції.
За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції області.
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль Volkswagen Golf під керуванням жительки міста Луцьк допустив наїзд на пішохода, котрий раптово вийшов на проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
Поліція встановлює особу загиблого чоловіка. На вигляд йому 40 років, одягнений в чорну куртку, темно-сині джинси та синю кофту. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером служби «102» поліції.
За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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