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У Луцьку в аварії загинув невідомий пішохід

У Луцьку в аварії загинув невідомий пішохід
Вранці 6 травня на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen Golf збив пішохода. Потерпілий помер по дорозі в лікарню. Поліція встановлює особу загиблого.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по восьмій годині ранку. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції області.

Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль Volkswagen Golf під керуванням жительки міста Луцьк допустив наїзд на пішохода, котрий раптово вийшов на проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Поліція встановлює особу загиблого чоловіка. На вигляд йому 40 років, одягнений в чорну куртку, темно-сині джинси та синю кофту. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером служби «102» поліції.

За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, невідомий, Луцьк
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