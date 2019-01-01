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У Ковелі в подвійній аварії травмувалась молода жінка

У Ковелі в подвійній аварії травмувалась молода жінка
У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Автопригода трапилась по вулиці Варшавській учора, 5 травня, - пише ГУНП у Волинській області.

Постраждала 30-річна пасажирка одного із транспортних засобів.

Попередньо, поліцейські встановили, що легковик ВАЗ 2121 за кермом якого перебував 21-річний житель Ковельського району зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, котрий зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen Golf в свою чергу врізався в напівпричіп вантажівки DAF, котра стояла перед ним.

У ДТП постраждала 30-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Golf. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, Ковель
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