У Ковелі в подвійній аварії травмувалась молода жінка

У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.Автопригода трапилась по вулиці Варшавській учора, 5 травня, - пише ГУНП у Волинській області.Постраждала 30-річна пасажирка одного із транспортних засобів.Попередньо, поліцейські встановили, що легковик ВАЗ 2121 за кермом якого перебував 21-річний житель Ковельського району зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, котрий зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen Golf в свою чергу врізався в напівпричіп вантажівки DAF, котра стояла перед ним.У ДТП постраждала 30-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Golf. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.