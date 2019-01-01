У Ковелі в подвійній аварії травмувалась молода жінка
Сьогодні, 12:05
У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Автопригода трапилась по вулиці Варшавській учора, 5 травня, - пише ГУНП у Волинській області.
Постраждала 30-річна пасажирка одного із транспортних засобів.
Попередньо, поліцейські встановили, що легковик ВАЗ 2121 за кермом якого перебував 21-річний житель Ковельського району зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, котрий зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen Golf в свою чергу врізався в напівпричіп вантажівки DAF, котра стояла перед ним.
У ДТП постраждала 30-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Golf. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилась по вулиці Варшавській учора, 5 травня, - пише ГУНП у Волинській області.
Постраждала 30-річна пасажирка одного із транспортних засобів.
Попередньо, поліцейські встановили, що легковик ВАЗ 2121 за кермом якого перебував 21-річний житель Ковельського району зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, котрий зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen Golf в свою чергу врізався в напівпричіп вантажівки DAF, котра стояла перед ним.
У ДТП постраждала 30-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Golf. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Усі будуть здивовані: синоптик попередила про новий циклон
Сьогодні, 12:21
У Ковелі в подвійній аварії травмувалась молода жінка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку в аварії загинув невідомий пішохід
Сьогодні, 12:01
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 11:50