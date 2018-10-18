Під Луцьком зіткнулись дві автівки





Про це повідомили у



Аварія сталася у неділю, 5 травня, близько 21 години в селі Княгининок Луцького району легковик ВАЗ зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 35-річний житель райцентру Камінь-Каширський.



Попередньо, поліцейські встановили, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Луцького району, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району зіткнулися два автомобілі. Водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Аварія сталася у неділю, 5 травня, близько 21 години в селі Княгининок Луцького району легковик ВАЗ зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 35-річний житель райцентру Камінь-Каширський.Попередньо, поліцейські встановили, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Луцького району, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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