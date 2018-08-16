Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*
Сьогодні, 12:52
ДРЦ «Figli Migli» запрошує дітей на травневі розваги.
10 травня до Дня Матері – безкоштовні майстер-класи «Зроби подарунок мамі».
«Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!» – зазначають у прес-службі.
15 травня 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Усіх бажаючих запрошують стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.
24 травня о 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка – 120 гривень (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.
29 травня о 17:00 проведуть майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».
3-й поверх ТРЦ ПортCity.
Деталі за телефоном: 067 334 5087
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10 травня до Дня Матері – безкоштовні майстер-класи «Зроби подарунок мамі».
«Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!» – зазначають у прес-службі.
15 травня 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Усіх бажаючих запрошують стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.
24 травня о 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка – 120 гривень (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.
29 травня о 17:00 проведуть майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».
3-й поверх ТРЦ ПортCity.
Деталі за телефоном: 067 334 5087
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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