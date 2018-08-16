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Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*

Маленьких лучан запрошують на травневі розваги у «Figli Migli»*
ДРЦ «Figli Migli» запрошує дітей на травневі розваги.

10 травня до Дня Матері – безкоштовні майстер-класи «Зроби подарунок мамі».

«Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!» – зазначають у прес-службі.

15 травня 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Усіх бажаючих запрошують стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.

24 травня о 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка – 120 гривень (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.

29 травня о 17:00 проведуть майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».

3-й поверх ТРЦ ПортCity.

Деталі за телефоном: 067 334 5087

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Теги: ПортCity, FigliMigli
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