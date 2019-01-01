У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*

У ТРЦ «ПортCity» розпочала роботу кав'ярня&кондитерська «Капучіно». Вона знаходиться на третьому поверсі торгово-розважального центру.«В закладі дуже затишно, вишукано, кавово та ну дуже солодко», – переконують у прес-службі ТРЦ.Окрім смачних десертів тут можна спробувати різноманітні чаї, смузі, фреш та коктейлі.Кав’ярня працює з 10:00 до 22:00, тому навіть після робочого дня тут можна поласувати порцією вишуканого та смачного десерту.Капучіно, 3 поверх ТРЦ ПортCity.