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У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*

У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» розпочала роботу кав'ярня&кондитерська «Капучіно». Вона знаходиться на третьому поверсі торгово-розважального центру.

«В закладі дуже затишно, вишукано, кавово та ну дуже солодко», – переконують у прес-службі ТРЦ.

Окрім смачних десертів тут можна спробувати різноманітні чаї, смузі, фреш та коктейлі.

Кав’ярня працює з 10:00 до 22:00, тому навіть після робочого дня тут можна поласувати порцією вишуканого та смачного десерту.

Капучіно, 3 поверх ТРЦ ПортCity.
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*

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Теги: ПортCity, Капучіно
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