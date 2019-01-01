У ТРЦ «ПортCity» відкрилась нова кав'ярня*
Сьогодні, 15:13
У ТРЦ «ПортCity» розпочала роботу кав'ярня&кондитерська «Капучіно». Вона знаходиться на третьому поверсі торгово-розважального центру.
«В закладі дуже затишно, вишукано, кавово та ну дуже солодко», – переконують у прес-службі ТРЦ.
Окрім смачних десертів тут можна спробувати різноманітні чаї, смузі, фреш та коктейлі.
Кав’ярня працює з 10:00 до 22:00, тому навіть після робочого дня тут можна поласувати порцією вишуканого та смачного десерту.
Капучіно, 3 поверх ТРЦ ПортCity.
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«В закладі дуже затишно, вишукано, кавово та ну дуже солодко», – переконують у прес-службі ТРЦ.
Окрім смачних десертів тут можна спробувати різноманітні чаї, смузі, фреш та коктейлі.
Кав’ярня працює з 10:00 до 22:00, тому навіть після робочого дня тут можна поласувати порцією вишуканого та смачного десерту.
Капучіно, 3 поверх ТРЦ ПортCity.
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