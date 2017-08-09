У результаті катастрофи літака в Москві постраждав українець
Сьогодні, 12:55
У результаті катастрофи пасажирського літака московському аеропорту «Шереметьєво» постраждав один громадянин України, якого доправили до лікарні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією виявлено, що серед пасажирів був громадянин України, який травмований і зараз перебуває в лікарні", - сказав Кирилич.
"Але я підкреслюю, що це попередня інформація. Ми ще не одержали інформаційне повідомлення російської сторони. Ситуація змінюється, дані дедалі оновлюються, отже ми можемо одержати і іншу інформацію. Але ця первинна інформація, яку ми одержали, підтверджує, що серед постраждалих є громадянин України", - додав він.
Лайнер «Аерофлоту» Sukhoi Superjet 100, який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво» 5 травня, прямував з Москви до Мурманська. Загалом на борту літака було 78 осіб - 73 пасажири і п'ять членів екіпажу.
Основна версія загоряння на борту літака - влучення блискавки. У результаті катастрофи літака в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією виявлено, що серед пасажирів був громадянин України, який травмований і зараз перебуває в лікарні", - сказав Кирилич.
"Але я підкреслюю, що це попередня інформація. Ми ще не одержали інформаційне повідомлення російської сторони. Ситуація змінюється, дані дедалі оновлюються, отже ми можемо одержати і іншу інформацію. Але ця первинна інформація, яку ми одержали, підтверджує, що серед постраждалих є громадянин України", - додав він.
Лайнер «Аерофлоту» Sukhoi Superjet 100, який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво» 5 травня, прямував з Москви до Мурманська. Загалом на борту літака було 78 осіб - 73 пасажири і п'ять членів екіпажу.
Основна версія загоряння на борту літака - влучення блискавки. У результаті катастрофи літака в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина.
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