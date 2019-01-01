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На Івано-Франківщині вантажівка з 23 туристами впала у річку: загинуло 3 людей

На Івано-Франківщині вантажівка з 23 туристами впала у річку: загинуло 3 людей
В Івано-Франківській області вантажівка, яка перевозила понад два десятки туристів, перекинулася у річку Чорний Черемош.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.

"У селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м", - йдеться у повідомленні.

"6 травня об 11:43 надійшла інформація про те, що поблизу с. Красник Верховинського району Івано-Франківської області під час руху вантажного автомобіля з кунгом сталося його падіння з обриву (висота близько 40 м) у річку Чорний Черемош. В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь). В автомобілі виявлено тіла 3 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі доля 1 особи залишається невідомою, 19 осіб було врятовано.

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Теги: вантажівка, туристи
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