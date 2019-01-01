Літні канікули у школярів розпочнуться раніше, аніж зазвичай





Літні канікули 2019 почнуться для українських школярів традиційно після того, як відлунають останні дзвінки. Для учнів 2-8 класів це відбудеться 23-24 травня, для старшокласників – 24 травня, а першачки "відкриють сезон" 20-21 травня, пише "Сьогодні", передає



Так, зазвичай заходи щодо заключного шкільного дня навчального року організовують до останньої п'ятниці травня. Але у 2019 році схвалили рішення не тягнути до 31 числа, а влаштувати свято на тиждень-півтора раніше.



У шкіл є право самостійно вирішувати, коли влаштовувати канікули для учнів – у Міністерства освіти і науки України є право тільки встановлювати дату початку навчання. Головне, щоб канікули протягом навчального року в цілому становили щонайменше 30 днів.



При цьому традиційно склалося так, що канікули восени і навесні тривають один тиждень, а взимку можна відпочивати два. Втім, на розклад впливають такі фактори, як особливості умов для навчання, карантини, погодні складнощі та інші нюанси.



Обов'язковим є те, що навчальний рік має завершитися не пізніше 31 травня, а починається у перший робочий день осені, який в 2019 році припадає на 2 вересня.

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