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У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи

У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи
У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід неподалік школи №14.

Відповідне звернення зареєструвала Юлія Волинчук на порталі «Відкрите місто».

«Прошу звернути увагу на цю ділянку дороги, яка об'єднує житловий масив ДПЗ / Фільварок та школу №14.

Дорога відзначається активним транспортним потоком і відсутність розмітки та пішохідного переходу становить реальну небезпеку, особливо для школярів, для яких ця щоденна дорога є єдиним сполученням», – йдеться у дописі.

Також лучанка додала фото, на яких частина дітей перебігла через дорогу, а інша дівчинка чекає проїзду машин.

«Дуже сподіваюся на швидке вирішення цієї проблеми», – пише Юлія Волинчук.
У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи
У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи

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Теги: школа, Луцьк, перехід, звернення
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