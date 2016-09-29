У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи





Відповідне звернення зареєструвала Юлія Волинчук на порталі



«Прошу звернути увагу на цю ділянку дороги, яка об'єднує житловий масив ДПЗ / Фільварок та школу №14.



Дорога відзначається активним транспортним потоком і відсутність розмітки та пішохідного переходу становить реальну небезпеку, особливо для школярів, для яких ця щоденна дорога є єдиним сполученням», – йдеться у дописі.



Також лучанка додала фото, на яких частина дітей перебігла через дорогу, а інша дівчинка чекає проїзду машин.



«Дуже сподіваюся на швидке вирішення цієї проблеми», – пише Юлія Волинчук.



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