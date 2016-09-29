У Луцьку просять облаштувати «зебру» поблизу школи
Сьогодні, 14:06
У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід неподалік школи №14.
Відповідне звернення зареєструвала Юлія Волинчук на порталі «Відкрите місто».
«Прошу звернути увагу на цю ділянку дороги, яка об'єднує житловий масив ДПЗ / Фільварок та школу №14.
Дорога відзначається активним транспортним потоком і відсутність розмітки та пішохідного переходу становить реальну небезпеку, особливо для школярів, для яких ця щоденна дорога є єдиним сполученням», – йдеться у дописі.
Також лучанка додала фото, на яких частина дітей перебігла через дорогу, а інша дівчинка чекає проїзду машин.
«Дуже сподіваюся на швидке вирішення цієї проблеми», – пише Юлія Волинчук.
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Відповідне звернення зареєструвала Юлія Волинчук на порталі «Відкрите місто».
«Прошу звернути увагу на цю ділянку дороги, яка об'єднує житловий масив ДПЗ / Фільварок та школу №14.
Дорога відзначається активним транспортним потоком і відсутність розмітки та пішохідного переходу становить реальну небезпеку, особливо для школярів, для яких ця щоденна дорога є єдиним сполученням», – йдеться у дописі.
Також лучанка додала фото, на яких частина дітей перебігла через дорогу, а інша дівчинка чекає проїзду машин.
«Дуже сподіваюся на швидке вирішення цієї проблеми», – пише Юлія Волинчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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