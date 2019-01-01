Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 7 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. КТП-274 Л-3 09:00-17:00 Ферма с. Бегета
2. ТП-208 10:00-13:00 Магазин, ФАП с. Марко став
3. КТП-107 13:00-17:00 с. Навритин
4. ТП-84 Л-19 9:00-17:00 Психіатричне відділення ТМО м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 185, 187, 191, 189а
Горохівський район
1. с.Брани
09:00-17:00 ПрАТ "Київстар" Станція,
ПОСП "Мрія" зерносклад,
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд,
Бранівська сільська рада Башня,
Бранівська сільська рада Адмінприміщення,
ФОП Савченко Л.П. Магазин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Брани:
вул. Задворська,
вул. Павлики
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 247
с.Вільхівка 09:00-17:00 ПОСП "Україна" бригада
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-16:00 с.Самоволя вул.Шевченка 1-29, Лісна 9,11,16,17,18 чистка траси
2. РУ 0.4кВ Т-1 ЗТП-290 12:00-14:00 смт.Іваничі Лікарня заміна обліку
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-4 14:00-17:00 смт.Іваничі вул.Валова 27-91 (непарні) заміна ввода
4. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-40 09:30-16:30 с.Соснина вул.Загребля чистка траси
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 13:00
Церква. с.Пнівне, вул. Шевченка
2. 12:00 – 17:00
Скважина.
с.Пнівне, вул. Садова, вул.. Центральна
3. 09:30 – 17:00
с.Добре, вул.. Заполі.
4. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2. ПЛ – 10 кВ Л 74-04
(ТП-678, ТП-49 (50), ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)
9:00-17:00 С/Р Велицьк
СТзОВ "Зоря"
Голобське споживче товариство
Філія ДВТП «Волиньфарм»
Ковельське Райво (школа)
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І.
Ковельське МТМО
ФОП Польчук А.Ф. с.Велицьк
с.Кухари
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 10:00 – 17:00 С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАП с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова
2. КТП-502 09:30 – 17:00 Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милуші. с. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.
3. КТП-220 09:00 – 17:00 ФОП Філіпчук Андрій Миколайович, ПАТ "Укртелеком", адмін. приміщення, пошта, будинок культури, контора і медпункт. с. Несвіч вул. Центральна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
с.Згорани Мукомольний цех . санаторій с.Згорани вул.Садова буд.15
Польова
Ланкова
1-го Травня
2. 10:00 – 17:00
магазин с.Забужжя вул Незалежності
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 12:00-17:00
КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-52, с. Троянівка - Районний відділ освіти (церквав), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Троянівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство, ФОП Туревич З.І., ФОП Кравчук В.В., Маневицький РЦПМСД.
КТП-53.
КТП-54.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти, ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна, ФОП Михайлевський Андрій Йосипович, Маневицький РЦПМСД, Троянівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство,.
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, ФОП СмІтюх В.В.
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В.
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти.
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Кооператив "Бережанка", ДП "Городоцьке лісове господарство", ФОП Василюк Олександр Олександрович.
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада, Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І., Маневицький РЦПМСД, ФОП Мусійчук В.В., ДП "Городоцьке лісове господарство"
КТП-423, с. Майдан - Районний відділ освіти, ФОП Мазурик Сергій Володимирович, Маневицьке споживче товариство, Маневицький РЦПМСД, ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-424, с. Троянівка.
КТП-458, с. Троянівка - ФОП Шворак Петро Єфремович.
КТП-478, с. Троянівка - ФО Линдюк Микола Павлович.
КТП-23,с. Соф’янівка - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-24, с. Череваха - ФО Косько Галина Степанівна.
КТП-109.
КТП-359, с. Мала Яблунька - Маневицьке споживче товариство.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-74 ФОП Колбун Валентина Захарівна, Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп". с. Костюхнівка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 ТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм», відділення зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Еталон», бар «Добре пиво», бар «Оскар» м.Нововолинськ
вул.Героїв АТО, 8-18, 1-29
вул.Сковороди, 26, 28
вул.Сонячна, 6
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.
8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, магазин. м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.
10. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-298 9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
12. Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул. Тиха,1-7, Юбілейна, 27-29, 1-32, Квітнева 1-12, Центральна, 1-29, 26-38, Набережна, 47-55, 1-39.
Старовижівський район
1. КТП-41 Л-1 10:00-17:00 Скважина с Мокре Л-1 вул Заводська,
2. КТП-72, 165, 254 9:00-17:00 с Нова Вижва куток 2 Воля, Бережниця, Великопілля,
вул Жовтнева, Молдіжна, Польова, Шеченка, Л Українки, 8 березня
3. КТП-177
9:00-17:00 с Чевель база відпочинку Енергетик
4. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с Седлище повністю
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-2,4 09:00-13:00
Кульчинська с/р- дит.садок,водонап.башта, ФОП Давидюк З.Г.- магазин, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин
2. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-200 Л-1 13:00-17:00
с.м.т.Турійськ вул.Гасанова
3. ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-188 до КТП-185
КТП-240
КТП-185 11:00-15:00
СВК «Дружба»- тр.бригада, зерносклад, артсвердловина, млин, комора, гуртожиток -1,2, церква, лікарня, Купичівська с/р –дит.садок с.Купичів
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Володимир-Волинський район
1. КТП-274 Л-3 09:00-17:00 Ферма с. Бегета
2. ТП-208 10:00-13:00 Магазин, ФАП с. Марко став
3. КТП-107 13:00-17:00 с. Навритин
4. ТП-84 Л-19 9:00-17:00 Психіатричне відділення ТМО м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 185, 187, 191, 189а
Горохівський район
1. с.Брани
09:00-17:00 ПрАТ "Київстар" Станція,
ПОСП "Мрія" зерносклад,
ДТГ Львівcька залізниця Переїзд,
Бранівська сільська рада Башня,
Бранівська сільська рада Адмінприміщення,
ФОП Савченко Л.П. Магазин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Брани:
вул. Задворська,
вул. Павлики
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 247
с.Вільхівка 09:00-17:00 ПОСП "Україна" бригада
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-16:00 с.Самоволя вул.Шевченка 1-29, Лісна 9,11,16,17,18 чистка траси
2. РУ 0.4кВ Т-1 ЗТП-290 12:00-14:00 смт.Іваничі Лікарня заміна обліку
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-4 14:00-17:00 смт.Іваничі вул.Валова 27-91 (непарні) заміна ввода
4. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-40 09:30-16:30 с.Соснина вул.Загребля чистка траси
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 13:00
Церква. с.Пнівне, вул. Шевченка
2. 12:00 – 17:00
Скважина.
с.Пнівне, вул. Садова, вул.. Центральна
3. 09:30 – 17:00
с.Добре, вул.. Заполі.
4. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2. ПЛ – 10 кВ Л 74-04
(ТП-678, ТП-49 (50), ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)
9:00-17:00 С/Р Велицьк
СТзОВ "Зоря"
Голобське споживче товариство
Філія ДВТП «Волиньфарм»
Ковельське Райво (школа)
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І.
Ковельське МТМО
ФОП Польчук А.Ф. с.Велицьк
с.Кухари
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 10:00 – 17:00 С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАП с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова
2. КТП-502 09:30 – 17:00 Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милуші. с. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.
3. КТП-220 09:00 – 17:00 ФОП Філіпчук Андрій Миколайович, ПАТ "Укртелеком", адмін. приміщення, пошта, будинок культури, контора і медпункт. с. Несвіч вул. Центральна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
с.Згорани Мукомольний цех . санаторій с.Згорани вул.Садова буд.15
Польова
Ланкова
1-го Травня
2. 10:00 – 17:00
магазин с.Забужжя вул Незалежності
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 12:00-17:00
КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-52, с. Троянівка - Районний відділ освіти (церквав), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Троянівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство, ФОП Туревич З.І., ФОП Кравчук В.В., Маневицький РЦПМСД.
КТП-53.
КТП-54.
КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти, ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна, ФОП Михайлевський Андрій Йосипович, Маневицький РЦПМСД, Троянівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство,.
КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, ФОП СмІтюх В.В.
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В.
КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти.
КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.
КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Кооператив "Бережанка", ДП "Городоцьке лісове господарство", ФОП Василюк Олександр Олександрович.
КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада, Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І., Маневицький РЦПМСД, ФОП Мусійчук В.В., ДП "Городоцьке лісове господарство"
КТП-423, с. Майдан - Районний відділ освіти, ФОП Мазурик Сергій Володимирович, Маневицьке споживче товариство, Маневицький РЦПМСД, ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-424, с. Троянівка.
КТП-458, с. Троянівка - ФОП Шворак Петро Єфремович.
КТП-478, с. Троянівка - ФО Линдюк Микола Павлович.
КТП-23,с. Соф’янівка - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-24, с. Череваха - ФО Косько Галина Степанівна.
КТП-109.
КТП-359, с. Мала Яблунька - Маневицьке споживче товариство.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-74 ФОП Колбун Валентина Захарівна, Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп". с. Костюхнівка
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 ТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм», відділення зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Еталон», бар «Добре пиво», бар «Оскар» м.Нововолинськ
вул.Героїв АТО, 8-18, 1-29
вул.Сковороди, 26, 28
вул.Сонячна, 6
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.
8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, магазин. м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.
10. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-298 9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
12. Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул. Тиха,1-7, Юбілейна, 27-29, 1-32, Квітнева 1-12, Центральна, 1-29, 26-38, Набережна, 47-55, 1-39.
Старовижівський район
1. КТП-41 Л-1 10:00-17:00 Скважина с Мокре Л-1 вул Заводська,
2. КТП-72, 165, 254 9:00-17:00 с Нова Вижва куток 2 Воля, Бережниця, Великопілля,
вул Жовтнева, Молдіжна, Польова, Шеченка, Л Українки, 8 березня
3. КТП-177
9:00-17:00 с Чевель база відпочинку Енергетик
4. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с Седлище повністю
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-1 Л-2,4 09:00-13:00
Кульчинська с/р- дит.садок,водонап.башта, ФОП Давидюк З.Г.- магазин, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин
2. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-200 Л-1 13:00-17:00
с.м.т.Турійськ вул.Гасанова
3. ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-188 до КТП-185
КТП-240
КТП-185 11:00-15:00
СВК «Дружба»- тр.бригада, зерносклад, артсвердловина, млин, комора, гуртожиток -1,2, церква, лікарня, Купичівська с/р –дит.садок с.Купичів
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