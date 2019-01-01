Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 травня

На Волині 7 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. КТП-274 Л-3 09:00-17:00 Ферма с. Бегета2. ТП-208 10:00-13:00 Магазин, ФАП с. Марко став3. КТП-107 13:00-17:00 с. Навритин4. ТП-84 Л-19 9:00-17:00 Психіатричне відділення ТМО м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 185, 187, 191, 189а1. с.Брани09:00-17:00 ПрАТ "Київстар" Станція,ПОСП "Мрія" зерносклад,ДТГ Львівcька залізниця Переїзд,Бранівська сільська рада Башня,Бранівська сільська рада Адмінприміщення,ФОП Савченко Л.П. Магазин,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Брани:вул. Задворська,вул. Павлики2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 247с.Вільхівка 09:00-17:00 ПОСП "Україна" бригада1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-313 10:00-16:00 с.Самоволя вул.Шевченка 1-29, Лісна 9,11,16,17,18 чистка траси2. РУ 0.4кВ Т-1 ЗТП-290 12:00-14:00 смт.Іваничі Лікарня заміна обліку3. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-4 14:00-17:00 смт.Іваничі вул.Валова 27-91 (непарні) заміна ввода4. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-40 09:30-16:30 с.Соснина вул.Загребля чистка траси1. 10:00 – 13:00Церква. с.Пнівне, вул. Шевченка2. 12:00 – 17:00Скважина.с.Пнівне, вул. Садова, вул.. Центральна3. 09:30 – 17:00с.Добре, вул.. Заполі.4. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.Ківерцівський районВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.2. ПЛ – 10 кВ Л 74-04(ТП-678, ТП-49 (50), ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)9:00-17:00 С/Р ВелицькСТзОВ "Зоря"Голобське споживче товариствоФілія ДВТП «Волиньфарм»Ковельське Райво (школа)ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСелянське фермер.госп."Колос"ФОП Киденько О.М.ФОП Максимчук І.І.Ковельське МТМОФОП Польчук А.Ф. с.Велицькс.КухариІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-255 10:00 – 17:00 С/р с. Промінь: с. Мстишин – школа, ФАП с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова2. КТП-502 09:30 – 17:00 Рел.громада Св.Праскеви-П'ятниці УПЦ КП с.Милуші. с. Милуші вул. Торгова, Тарасова, Надстирна.3. КТП-220 09:00 – 17:00 ФОП Філіпчук Андрій Миколайович, ПАТ "Укртелеком", адмін. приміщення, пошта, будинок культури, контора і медпункт. с. Несвіч вул. Центральна, Зелена1. 10:00-17:00с.Згорани Мукомольний цех . санаторій с.Згорани вул.Садова буд.15ПольоваЛанкова1-го Травня2. 10:00 – 17:00магазин с.Забужжя вул НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано1. 12:00-17:00КТП-50, с. Градиськ.КТП-51.КТП-52, с. Троянівка - Районний відділ освіти (церквав), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (їдальня дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Троянівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство, ФОП Туревич З.І., ФОП Кравчук В.В., Маневицький РЦПМСД.КТП-53.КТП-54.КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти, ФОП Туревич Дмитро Іванович, ПАТ "Рожищенський сирзавод", Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна, ФОП Михайлевський Андрій Йосипович, Маневицький РЦПМСД, Троянівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство,.КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, ФОП СмІтюх В.В.КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В.КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти.КТП-373, с. Черськ.КТП-375.КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Кооператив "Бережанка", ДП "Городоцьке лісове господарство", ФОП Василюк Олександр Олександрович.КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада, Маневицьке споживче товариство, Районний відділ освіти, Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І., Маневицький РЦПМСД, ФОП Мусійчук В.В., ДП "Городоцьке лісове господарство"КТП-423, с. Майдан - Районний відділ освіти, ФОП Мазурик Сергій Володимирович, Маневицьке споживче товариство, Маневицький РЦПМСД, ТОВ "АСТЕЛІТ".КТП-424, с. Троянівка.КТП-458, с. Троянівка - ФОП Шворак Петро Єфремович.КТП-478, с. Троянівка - ФО Линдюк Микола Павлович.КТП-23,с. Соф’янівка - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-24, с. Череваха - ФО Косько Галина Степанівна.КТП-109.КТП-359, с. Мала Яблунька - Маневицьке споживче товариство.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-74 ФОП Колбун Валентина Захарівна, Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп". с. Костюхнівка1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Кутузовавул.Некрасова, 26-46, 3-31пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-142 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 ТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм», відділення зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Еталон», бар «Добре пиво», бар «Оскар» м.Нововолинськвул.Героїв АТО, 8-18, 1-29вул.Сковороди, 26, 28вул.Сонячна, 6Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності,61,67, Шевченка, 8.8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, магазин. м.Рожище вул.Шевченка, 51-106,2-56, Незалежності, 65, 69, 71.10. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-298 9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.12. Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул. Тиха,1-7, Юбілейна, 27-29, 1-32, Квітнева 1-12, Центральна, 1-29, 26-38, Набережна, 47-55, 1-39.1. КТП-41 Л-1 10:00-17:00 Скважина с Мокре Л-1 вул Заводська,2. КТП-72, 165, 254 9:00-17:00 с Нова Вижва куток 2 Воля, Бережниця, Великопілля,вул Жовтнева, Молдіжна, Польова, Шеченка, Л Українки, 8 березня3. КТП-1779:00-17:00 с Чевель база відпочинку Енергетик4. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-17:00 с Седлище повністюТурійський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВКТП-1 Л-2,4 09:00-13:00Кульчинська с/р- дит.садок,водонап.башта, ФОП Давидюк З.Г.- магазин, СКЗ, пункт прийому молока с.Кульчин2. ПЛ-0,4кВЗТП-200 Л-1 13:00-17:00с.м.т.Турійськ вул.Гасанова3. ПЛ-10кВ Л-24-03від ЗТП-188 до КТП-185КТП-240КТП-185 11:00-15:00СВК «Дружба»- тр.бригада, зерносклад, артсвердловина, млин, комора, гуртожиток -1,2, церква, лікарня, Купичівська с/р –дит.садок с.Купичів