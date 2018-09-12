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Назвали ймовірну причину загибелі риби у ковельському водосховищі

Назвали ймовірну причину загибелі риби у ковельському водосховищі
На початку минулого тижня в ковельському водосховищі загинула риба. Відтак, фахівці встановили ймовірну причину її загибелі.

Так, відібрані зразки води і риби були направлені в Ковельську міжрайонну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення відповідних досліджень, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

За результатами фізико-хімічного аналізу води вміст розчиненого кисню в ній є меншим встановленої норми, вміст нітратів - в межах допустимої.

При бактеріологічному обстеженні в зразках загиблої риби (коропа дзеркального та карася) збудників аеромонозу не виявлено. При гельмінтологічному дослідженні у всіх екземплярах знайшли личинки філометроїдозу, зокрема в карася - личинки гельмінта віком 7-10 днів - в слизі хвостового плавника. Потрібно наголосити, що наявність гельмінтів не може бути фактором загибелі риби.

Ймовірними причинами загибелі окремих особин коропа дзеркального, окуня, карася, плітки можуть бути природні фактори: низький рівень розчиненого кисню в воді, перепади температури, неналежна природна кормова база та зміна середовища для вселених видів риб.

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Теги: риба, загибель
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