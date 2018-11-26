Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Сьогодні, 15:28
Матвійкові Хвищуку із села Козлиничі Ковельського району збирають гроші на лікування за кордоном.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Хвищук, тітка хлопчика.
«Не будьте байдужі! Давайте згуртуємося і разом допоможемо цій молодій,чудовій сім'ї вилікувати синочка!
Адже чужих дітей не буває! І ці маленькі янголятка не винні в тому, що наша держава не в змозі їм забезпечити якісне лікування», – пише жінка.
Лікарі поставили хлопчику такий діагноз: десмопластична медулобластома 4 ст. задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія.
«Тато цього хлопчика захищав наш спокій, нашу країну, а тепер просить врятувати життя його дитині», – зауважила Вікторія.
На сайті Поворської громади опублікували інформацію про те, що скринька для збору коштів знаходиться в кабінеті секретаря сільської ради.
Номери карток ПриватБанку:
5168 7453 0219 8608 – гривня
Хвищук Марія Миколаївна (мама)
5168 7573 9852 7459 – USD
Хвищук Марія Миколаївна (мама)
Контакти батьків хлопчика:
0680274944 (мама)
0660881005 (тато)
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Хвищук, тітка хлопчика.
«Не будьте байдужі! Давайте згуртуємося і разом допоможемо цій молодій,чудовій сім'ї вилікувати синочка!
Адже чужих дітей не буває! І ці маленькі янголятка не винні в тому, що наша держава не в змозі їм забезпечити якісне лікування», – пише жінка.
Лікарі поставили хлопчику такий діагноз: десмопластична медулобластома 4 ст. задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія.
«Тато цього хлопчика захищав наш спокій, нашу країну, а тепер просить врятувати життя його дитині», – зауважила Вікторія.
На сайті Поворської громади опублікували інформацію про те, що скринька для збору коштів знаходиться в кабінеті секретаря сільської ради.
Номери карток ПриватБанку:
5168 7453 0219 8608 – гривня
Хвищук Марія Миколаївна (мама)
5168 7573 9852 7459 – USD
Хвищук Марія Миколаївна (мама)
Контакти батьків хлопчика:
0680274944 (мама)
0660881005 (тато)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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