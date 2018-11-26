Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування

із села Козлиничі Ковельського району збирають гроші на лікування за кордоном.Про це на своїй сторінці у Facebook написала, тітка хлопчика.«Не будьте байдужі! Давайте згуртуємося і разом допоможемо цій молодій,чудовій сім'ї вилікувати синочка!Адже чужих дітей не буває! І ці маленькі янголятка не винні в тому, що наша держава не в змозі їм забезпечити якісне лікування», – пише жінка.Лікарі поставили хлопчику такий діагноз: десмопластична медулобластома 4 ст. задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія.«Тато цього хлопчика захищав наш спокій, нашу країну, а тепер просить врятувати життя його дитині», – зауважила Вікторія.На сайті Поворської громади опублікували інформацію про те, що скринька для збору коштів знаходиться в кабінеті секретаря сільської ради.Номери карток ПриватБанку:– гривня(мама)– USDХвищук Марія Миколаївна (мама)Контакти батьків хлопчика:(мама)(тато)