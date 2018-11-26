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Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування

Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Матвійкові Хвищуку із села Козлиничі Ковельського району збирають гроші на лікування за кордоном.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Хвищук, тітка хлопчика.

«Не будьте байдужі! Давайте згуртуємося і разом допоможемо цій молодій,чудовій сім'ї вилікувати синочка!

Адже чужих дітей не буває! І ці маленькі янголятка не винні в тому, що наша держава не в змозі їм забезпечити якісне лікування», – пише жінка.

Лікарі поставили хлопчику такий діагноз: десмопластична медулобластома 4 ст. задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія.

«Тато цього хлопчика захищав наш спокій, нашу країну, а тепер просить врятувати життя його дитині», – зауважила Вікторія.

На сайті Поворської громади опублікували інформацію про те, що скринька для збору коштів знаходиться в кабінеті секретаря сільської ради.

Номери карток ПриватБанку:

5168 7453 0219 8608 – гривня
Хвищук Марія Миколаївна (мама)

5168 7573 9852 7459 – USD
Хвищук Марія Миколаївна (мама)

Контакти батьків хлопчика:

0680274944 (мама)
0660881005 (тато)

Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування

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Теги: лікування, збір коштів, Волинь, волинянин, Хвищук
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