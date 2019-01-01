У волинянина – важка форма енцефаліту: просять допомогти з лікуванням

Житель села Ветли 43-річнийнаразі перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні з діагнозом – важка форма енцефаліту.Рідні розповідають, що спочатку в чоловіка була висока температура, думали, це звичайна застуда, - пише газета "Нове життя".Однак через погіршення на п’ятий день захворювання (це був якраз перший день Пасхи) його привезли у Любешівську ЦРЛ. Того ж дня о восьмій вечора хворого відправили вже до Луцька. «Спочатку він ще був при свідомості, щоправда, нічого не пам’ятав. Тепер він уже декілька днів без свідомості», - кажуть рідні.Щодня на лікування йдуть великі кошти, непосильні сільській багатодітній сім’ї, адже чоловік разом зі дружиною виховує четверо діточок, найменшій лише шість місяців.Тож сім’я Гаців звертається до всіх небайдужих людей із проханням фінансово долучитися до порятунку молодого чоловіка.Будьмо милосердними до чужого горя, адже наразі важлива кожна гривня.Кошти можна перерахувати на картку дружини:Номер рахунку: 5168757311519971 Гаць Любов Павлівна.