Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Майже 12 кілограмів бурштину прикордонники виявили на кордоні з Польщею.
Сьогодні, 6 травня, близько опівдня, прикордонники в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль Mercedes, - пише Держприкордонслужба України.
В авто у конструктивних особливостях автомобіля волинянина знайшли оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.
Бурштин, сума якого уточнюється, вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 6 травня, близько опівдня, прикордонники в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль Mercedes, - пише Держприкордонслужба України.
В авто у конструктивних особливостях автомобіля волинянина знайшли оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.
Бурштин, сума якого уточнюється, вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на вулиці Ветеранів освятять храм
Сьогодні, 16:24
У відомої української співачки вкрали автомобіль
Сьогодні, 16:10
Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01