Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО





Сьогодні, 6 травня, близько опівдня, прикордонники в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль Mercedes, - пише Держприкордонслужба України.



В авто у конструктивних особливостях автомобіля волинянина знайшли оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.



Бурштин, сума якого уточнюється, вилучили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 12 кілограмів бурштину прикордонники виявили на кордоні з Польщею.Сьогодні, 6 травня, близько опівдня, прикордонники в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль Mercedes, - пише Держприкордонслужба України.В авто у конструктивних особливостях автомобіля волинянина знайшли оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.Бурштин, сума якого уточнюється, вилучили.

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