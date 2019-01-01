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Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО

Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Майже 12 кілограмів бурштину прикордонники виявили на кордоні з Польщею.

Сьогодні, 6 травня, близько опівдня, прикордонники в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, зупинили для перевірки автомобіль Mercedes, - пише Держприкордонслужба України.

В авто у конструктивних особливостях автомобіля волинянина знайшли оброблене та необроблене каміння жовто-коричневого кольору. Усього зі сховків авто правоохоронці дістали близько 12 кілограмів каміння.

Бурштин, сума якого уточнюється, вилучили.


Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО
Волинянин бусом хотів перевезти до Польщі 12 кілограмів бурштину. ВІДЕО

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Теги: бурштин
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