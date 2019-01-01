У відомої української співачки вкрали автомобіль

Ольга Цибульська стала жертвою автокрадіїв.



Про викрадення біля Сирецького парку авто Toyota, артистка повідомила на своїй сторінці в Facebook, - пише



«Вкрали машину! З 17:00 до 19:00 за адресою: Парково-Сирецька, 9. Припаркувалася біля Сирецького парку. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 чорного кольору», - йдеться в повідомленні. Ольга Цибульська також звернулася з проханням писати їй в особисті повідомлення тих, хто дійсно міг би допомогти в пошуках, або бачив схожий автомобіль.





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