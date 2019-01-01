У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*
Сьогодні, 09:35
Вперше в Луцьку відбудеться семінар-підготовка до літнього сезону «Nail Brunch: Гарячий сезон ON!».
Про це повідомляють організатори.
Захід буде цікавий усім, хто дотичний до нігтьової сфери: як майстрам-початківцям, так і nail-стилістам з досвідом. Адже ціль цього дійства – максимально висвітлити специфіку роботи та особливості професії.
Організовує та проводить бранч Nail Studio CRYSTAL.
Керівник студії Людмила Герасимчук розповіла, що чекає майстрів на цьому заході.
За її словами, це:
1. Тільки вичерпна інформація без «води» й реклами товарів.
2. Всі секрети, напрацьовані багаторічним досвідом.
3. Важливі техніки для підвищення якості та швидкості роботи.
4. Про nail-індустрію так, як є: з пилом, депресіями, шопоголізмом... І що з цим робити.
5. Набір матеріалів для роботи кожному учаснику.
Цей семінар дасть відповіді на актуальні запитання та підготує майстрів до «гарячого» сезону.
Семінар орієнтований на відпочинок, а разом на мотивацію й постановку нових цілей.
У програмі:
Знайомство. Кава. Фотосесія.
Три види манікюру, або Чому потрібно вміти ВСЕ.
Дизайни на літо: швидко, стильно і красиво. Як поєднати техніки стемпінгу, акварелі та інших матеріалів.
Аерограф: данина моді чи обов'язковий інструмент в салоні? Базові дизайни.
Кава-брейк. Час для запитань, спілкування та фото.
Основи підприємницької діяльності. Нігтьове хобі як прибуткова справа. Як реєструвати свою діяльність, платити податки, готувати звіти.
Сучасний мигдаль як VIP-послуга в салоні. Техніка роботи з полігелем, арт-френч.
Корекція за 90 хв. Три прийоми, які оптимізують твій час.
Педикюр: не нашкодити клієнту. Основні принципи роботи зі стопою.
По той бік салонного бізнесу: про що не говорять на курсах і як напиляти на відпустку на островах. Цифри, факти, інструкції.
Детальна інформація про захід https://nscrystal.com.ua/nail-brunch/
Або ж за телефоном
+380664375155
[email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори.
Захід буде цікавий усім, хто дотичний до нігтьової сфери: як майстрам-початківцям, так і nail-стилістам з досвідом. Адже ціль цього дійства – максимально висвітлити специфіку роботи та особливості професії.
Організовує та проводить бранч Nail Studio CRYSTAL.
Керівник студії Людмила Герасимчук розповіла, що чекає майстрів на цьому заході.
За її словами, це:
1. Тільки вичерпна інформація без «води» й реклами товарів.
2. Всі секрети, напрацьовані багаторічним досвідом.
3. Важливі техніки для підвищення якості та швидкості роботи.
4. Про nail-індустрію так, як є: з пилом, депресіями, шопоголізмом... І що з цим робити.
5. Набір матеріалів для роботи кожному учаснику.
Цей семінар дасть відповіді на актуальні запитання та підготує майстрів до «гарячого» сезону.
Семінар орієнтований на відпочинок, а разом на мотивацію й постановку нових цілей.
У програмі:
Знайомство. Кава. Фотосесія.
Три види манікюру, або Чому потрібно вміти ВСЕ.
Дизайни на літо: швидко, стильно і красиво. Як поєднати техніки стемпінгу, акварелі та інших матеріалів.
Аерограф: данина моді чи обов'язковий інструмент в салоні? Базові дизайни.
Кава-брейк. Час для запитань, спілкування та фото.
Основи підприємницької діяльності. Нігтьове хобі як прибуткова справа. Як реєструвати свою діяльність, платити податки, готувати звіти.
Сучасний мигдаль як VIP-послуга в салоні. Техніка роботи з полігелем, арт-френч.
Корекція за 90 хв. Три прийоми, які оптимізують твій час.
Педикюр: не нашкодити клієнту. Основні принципи роботи зі стопою.
По той бік салонного бізнесу: про що не говорять на курсах і як напиляти на відпустку на островах. Цифри, факти, інструкції.
Детальна інформація про захід https://nscrystal.com.ua/nail-brunch/
Або ж за телефоном
+380664375155
[email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*
Сьогодні, 09:42
У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*
Сьогодні, 09:35
За добу волинські медики виїхали на 380 викликів
Сьогодні, 09:28
У чергах на кордоні з Польщею – 460 автівок
Сьогодні, 09:24