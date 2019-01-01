У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*



Про це повідомляють організатори.



Захід буде цікавий усім, хто дотичний до нігтьової сфери: як майстрам-початківцям, так і nail-стилістам з досвідом. Адже ціль цього дійства – максимально висвітлити специфіку роботи та особливості професії.



Організовує та проводить бранч Nail Studio CRYSTAL.

Керівник студії Людмила Герасимчук розповіла, що чекає майстрів на цьому заході.



За її словами, це:

1. Тільки вичерпна інформація без «води» й реклами товарів.

2. Всі секрети, напрацьовані багаторічним досвідом.

3. Важливі техніки для підвищення якості та швидкості роботи.

4. Про nail-індустрію так, як є: з пилом, депресіями, шопоголізмом... І що з цим робити.

5. Набір матеріалів для роботи кожному учаснику.



Цей семінар дасть відповіді на актуальні запитання та підготує майстрів до «гарячого» сезону.

Семінар орієнтований на відпочинок, а разом на мотивацію й постановку нових цілей.







У програмі:

Знайомство. Кава. Фотосесія.

Три види манікюру, або Чому потрібно вміти ВСЕ.

Дизайни на літо: швидко, стильно і красиво. Як поєднати техніки стемпінгу, акварелі та інших матеріалів.

Аерограф: данина моді чи обов'язковий інструмент в салоні? Базові дизайни.

Кава-брейк. Час для запитань, спілкування та фото.

Основи підприємницької діяльності. Нігтьове хобі як прибуткова справа. Як реєструвати свою діяльність, платити податки, готувати звіти.

Сучасний мигдаль як VIP-послуга в салоні. Техніка роботи з полігелем, арт-френч.

Корекція за 90 хв. Три прийоми, які оптимізують твій час.

Педикюр: не нашкодити клієнту. Основні принципи роботи зі стопою.

По той бік салонного бізнесу: про що не говорять на курсах і як напиляти на відпустку на островах. Цифри, факти, інструкції.







Детальна інформація про захід



Або ж за телефоном

+380664375155

[email protected]

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