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У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*

У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*
Вперше в Луцьку відбудеться семінар-підготовка до літнього сезону «Nail Brunch: Гарячий сезон ON!».
Про це повідомляють організатори.

Захід буде цікавий усім, хто дотичний до нігтьової сфери: як майстрам-початківцям, так і nail-стилістам з досвідом. Адже ціль цього дійства – максимально висвітлити специфіку роботи та особливості професії.

Організовує та проводить бранч Nail Studio CRYSTAL.
Керівник студії Людмила Герасимчук розповіла, що чекає майстрів на цьому заході.

За її словами, це:
1. Тільки вичерпна інформація без «води» й реклами товарів.
2. Всі секрети, напрацьовані багаторічним досвідом.
3. Важливі техніки для підвищення якості та швидкості роботи.
4. Про nail-індустрію так, як є: з пилом, депресіями, шопоголізмом... І що з цим робити.
5. Набір матеріалів для роботи кожному учаснику.

Цей семінар дасть відповіді на актуальні запитання та підготує майстрів до «гарячого» сезону.
Семінар орієнтований на відпочинок, а разом на мотивацію й постановку нових цілей.

У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*


У програмі:
Знайомство. Кава. Фотосесія.
Три види манікюру, або Чому потрібно вміти ВСЕ.
Дизайни на літо: швидко, стильно і красиво. Як поєднати техніки стемпінгу, акварелі та інших матеріалів.
Аерограф: данина моді чи обов'язковий інструмент в салоні? Базові дизайни.
Кава-брейк. Час для запитань, спілкування та фото.
Основи підприємницької діяльності. Нігтьове хобі як прибуткова справа. Як реєструвати свою діяльність, платити податки, готувати звіти.
Сучасний мигдаль як VIP-послуга в салоні. Техніка роботи з полігелем, арт-френч.
Корекція за 90 хв. Три прийоми, які оптимізують твій час.
Педикюр: не нашкодити клієнту. Основні принципи роботи зі стопою.
По той бік салонного бізнесу: про що не говорять на курсах і як напиляти на відпустку на островах. Цифри, факти, інструкції.

У Луцьку влаштовують масштабний захід для майстрів нігтьової індустрії*


Детальна інформація про захід https://nscrystal.com.ua/nail-brunch/

Або ж за телефоном
+380664375155
[email protected]

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