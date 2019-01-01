За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій





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Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну, однак найбільшим попитом користуються робітничі спеціальності та професії динамічного характеру.



Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).



Дещо меншу винагороду за роботу – 25 тисяч гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».



Зарплатню у 18 500 гривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».



Інженеру на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонують 17 500 гривень зарплати.



Теж пристойну зарплату (15 тисяч гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів), підприємець Сопронюк Петро Захарович (водій автотранспортних засобів), ТзОВ «ТВК«Волді» (головний інженер), ТзОВ «Волиньторгхліб» (армарутник (виробництво залізобетонних і бетонних конструкцій), ТзОВ «Дніпро» (головний бухгалтер), приватне підприємство «Несвіч» (інженер – будівельник), підприємець Афанасенко Ольга Валентинівна (водій автотранспортних засобів).



За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними й такими, зарплата яких може позмагатися із закордонною.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну, однак найбільшим попитом користуються робітничі спеціальності та професії динамічного характеру.Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів –гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).Дещо меншу винагороду за роботу –гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».Зарплатню угривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».Інженеру на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонуютьгривень зарплати.Теж пристойну зарплату (гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів), підприємець Сопронюк Петро Захарович (водій автотранспортних засобів), ТзОВ «ТВК«Волді» (головний інженер), ТзОВ «Волиньторгхліб» (армарутник (виробництво залізобетонних і бетонних конструкцій), ТзОВ «Дніпро» (головний бухгалтер), приватне підприємство «Несвіч» (інженер – будівельник), підприємець Афанасенко Ольга Валентинівна (водій автотранспортних засобів).За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном(сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).

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