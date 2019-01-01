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За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій

За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними й такими, зарплата яких може позмагатися із закордонною.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Серед вакансій – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну, однак найбільшим попитом користуються робітничі спеціальності та професії динамічного характеру.

Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів – 30 тисяч гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).

Дещо меншу винагороду за роботу – 25 тисяч гривень – пропонують водієві автотранспортних засобів у ТОВ «Голден Вест Груп».

Зарплатню у 18 500 гривень пропонують тому, хто виконуватиме роботу торговельного представника на ТзОВ «Рошен-Волинь».

Інженеру на ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» пропонують 17 500 гривень зарплати.

Теж пристойну зарплату (15 тисяч гривень) готові платити на Волині такі підприємства за такі вакансії: ПрАТ («НЛЗ») (обрубувач), ТзОВ «Городище» (агроном), ТзОВ «Веселе-Агро» (агроном і тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва), ТОВ «Волиньекобуд» (водій навантажувача), ПрАТ «Влодимир-Волинська птахофабрика» (підсобний робітник), підприємець Шпичак Сергій Олексійович (технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів), підприємець Сопронюк Петро Захарович (водій автотранспортних засобів), ТзОВ «ТВК«Волді» (головний інженер), ТзОВ «Волиньторгхліб» (армарутник (виробництво залізобетонних і бетонних конструкцій), ТзОВ «Дніпро» (головний бухгалтер), приватне підприємство «Несвіч» (інженер – будівельник), підприємець Афанасенко Ольга Валентинівна (водій автотранспортних засобів).

За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).

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Теги: Центр зайнятості, зарплатня, гроші, робота, вакансії, Луцьк, Волинь, вибір редактора
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Коментарі 1
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це офіційно. а неофіційно вже давним давно отримують по 15-25 тис. всі гол. бухг.
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