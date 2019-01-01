Рятував до останнього: розповіли про загиблого 22-річного бортпровідника згорілого в Москві літака





Товариш по службі розповів, що його приваблювала саме професія – він вважав її цікавою, повідомляє в Telegram-каналі Life SHOT, - пише



До цього хлопець хотів стати професійним військовим, але вже в армії на строковій службі передумав і вирішив податися в іншу сферу. Він навчався в Санкт-Петербурзькому державному університеті цивільної авіації на авіаційного техніка.



У Максима 24 квітня був день народження. Йому виповнилося лише 22 роки. На всіх фото, які опублікували в ЗМІ, він виглядає життєрадісним. Бортпровідником загиблий хлопець встиг пропрацювати лише рік і три місяці.



Під час трагедії він знаходився на кухні економ-класу, яка була в задній частині літака – там, звідки почав поширюватися вогонь. Поки колеги допомагали людям спуститися по надувному трапу через передні двері, Моісеєв намагався відкрити ще один вихід, щоб врятувати людей в хвостовому відсіку.



За інформацією Mash, перед загибеллю юнак встиг відправити останнє повідомлення своїй дівчині Ксюші зі словами "Я тебе кохаю". Його кохана також працює бортпровідником, зараз вона знаходиться поруч з батьками хлопця.



Примітно, що до фатальної трагедії на борту літака Максим Моісеєв вже рятував людей від пожежі. За словами його друга Парвіза, це сталося в шкільні роки.



"Всі однокласники зібралися, поїхали на дачу відпочивати. Ми всі поснули, а там виявляється праска була увімкнена. І ось під ранок будинок виявився в задимленні повністю. Макс найперший прокинувся і всіх вивів. Завтра в школі буде траур. Він героїчно вчинив. Наш герой!" — розповів хлопець.



Командир літака Денис Євдокимов розповів, що сталося на борту насправді. Спочатку летіли наосліп, потім почали отримувати переривчасті повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стюард Максим Моісеєв, який загинув, рятуючи пасажирів палаючого літака Sukhoi Superjet 100 у "Шереметьєво" (під Москвою), давно мріяв про це місце роботи.Товариш по службі розповів, що його приваблювала саме професія – він вважав її цікавою, повідомляє в Telegram-каналі Life SHOT, - пише Обозреватель До цього хлопець хотів стати професійним військовим, але вже в армії на строковій службі передумав і вирішив податися в іншу сферу. Він навчався в Санкт-Петербурзькому державному університеті цивільної авіації на авіаційного техніка.У Максима 24 квітня був день народження. Йому виповнилося лише 22 роки. На всіх фото, які опублікували в ЗМІ, він виглядає життєрадісним. Бортпровідником загиблий хлопець встиг пропрацювати лише рік і три місяці.Під час трагедії він знаходився на кухні економ-класу, яка була в задній частині літака – там, звідки почав поширюватися вогонь. Поки колеги допомагали людям спуститися по надувному трапу через передні двері, Моісеєв намагався відкрити ще один вихід, щоб врятувати людей в хвостовому відсіку.За інформацією Mash, перед загибеллю юнак встиг відправити останнє повідомлення своїй дівчині Ксюші зі словами "Я тебе кохаю". Його кохана також працює бортпровідником, зараз вона знаходиться поруч з батьками хлопця.Примітно, що до фатальної трагедії на борту літака Максим Моісеєв вже рятував людей від пожежі. За словами його друга Парвіза, це сталося в шкільні роки."Всі однокласники зібралися, поїхали на дачу відпочивати. Ми всі поснули, а там виявляється праска була увімкнена. І ось під ранок будинок виявився в задимленні повністю. Макс найперший прокинувся і всіх вивів. Завтра в школі буде траур. Він героїчно вчинив. Наш герой!" — розповів хлопець.Командир літака Денис Євдокимов розповів, що сталося на борту насправді. Спочатку летіли наосліп, потім почали отримувати переривчасті повідомлення.

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