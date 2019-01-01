Усі послуги для автовласників – в одному місці: зняли відео про роботу компанії WEST AUTO HUB*





Відеоблог опублікували на



WEST AUTO HUB – унікальний комплекс автомобільних послуг, який зосереджений на одній території. Вже більше 5 років компанія успішно працює на автомобільному ринку, доставляє та розмитнює десятки автомобілів щодня і робить це з урахуванням передових європейських технологій.



На території комплексу є банк, кафе, станція для зарядки електромобілів, два майданчики для продажу машин – спецтехніки та легкових автомобілів.



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Керівниця відділу роботи з клієнтами Вікторія Шляхтич розповіла, як працює компанія WEST AUTO HUB. Фронт-менеджери відділу обслуговування клієнтів приймають усі звернення від клієнтів телефоном, повідомленнями на сайт, на сторінки у соцмережах чи через особисті візити. Працівники офісу інформують щодо тих питань, які виникли, а також щодо інших послуг, аби надати комплексну і якісну допомогу автовласникам чи тим, хто планує придбати авто.



«Фронт-офіс є початком усіх процесів, кінцевим результатом якого є власне авто в руках клієнта», - зауважила Вікторія Шляхтич.



Окрім того, вона розповіла про сертифікаційну лабораторію. Тут відбувається випробовування транспортних засобів щодо відповідності українським нормам та стандартам.



У відеоблозі, до того ж, йдеться про зону митного контролю на території комплексу і ще одну унікальну річ – мобільний додаток, завдяки якому можна самостійно розрахувати вартість розмитнення авто.



У компанії запевняють, що відзнятий ролик – це лише старт у створенні цікавого і інформативного відеоконтенту, адже планують і далі розповідати про діяльність WEST AUTO HUB у відео. Більше того, обіцяють, що далі буде ще цікавіше – тест-драйви та огляди автівок і спецтехніки, інтерв’ю, репортажі з цікавих подій, повідомлення про послуги компанії і не тільки.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька компанія WEST AUTO HUB , яка надає повний спектр послуг для майбутніх та нинішніх автовласників, зняла відеоблог, аби розповісти про напрями діяльності та показати роботу зсередини.Відеоблог опублікували на ютуб-каналі компанії.– унікальний комплекс автомобільних послуг, який зосереджений на одній території. Вже більше 5 років компанія успішно працює на автомобільному ринку, доставляє та розмитнює десятки автомобілів щодня і робить це з урахуванням передових європейських технологій.На території комплексу є банк, кафе, станція для зарядки електромобілів, два майданчики для продажу машин – спецтехніки та легкових автомобілів.Керівниця відділу роботи з клієнтамирозповіла, як працює компанія WEST AUTO HUB. Фронт-менеджери відділу обслуговування клієнтів приймають усі звернення від клієнтів телефоном, повідомленнями на сайт, на сторінки у соцмережах чи через особисті візити. Працівники офісу інформують щодо тих питань, які виникли, а також щодо інших послуг, аби надати комплексну і якісну допомогу автовласникам чи тим, хто планує придбати авто.«Фронт-офіс є початком усіх процесів, кінцевим результатом якого є власне авто в руках клієнта», - зауважилаОкрім того, вона розповіла про сертифікаційну лабораторію. Тут відбувається випробовування транспортних засобів щодо відповідності українським нормам та стандартам.У відеоблозі, до того ж, йдеться про зону митного контролю на території комплексу і ще одну унікальну річ – мобільний додаток, завдяки якому можна самостійно розрахувати вартість розмитнення авто.У компанії запевняють, що відзнятий ролик – це лише старт у створенні цікавого і інформативного відеоконтенту, адже планують і далі розповідати про діяльність WEST AUTO HUB у відео. Більше того, обіцяють, що далі буде ще цікавіше – тест-драйви та огляди автівок і спецтехніки, інтерв’ю, репортажі з цікавих подій, повідомлення про послуги компанії і не тільки.

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