Усі послуги для автовласників – в одному місці: зняли відео про роботу компанії WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 16:45
Луцька компанія WEST AUTO HUB, яка надає повний спектр послуг для майбутніх та нинішніх автовласників, зняла відеоблог, аби розповісти про напрями діяльності та показати роботу зсередини.
Відеоблог опублікували на ютуб-каналі компанії.
WEST AUTO HUB – унікальний комплекс автомобільних послуг, який зосереджений на одній території. Вже більше 5 років компанія успішно працює на автомобільному ринку, доставляє та розмитнює десятки автомобілів щодня і робить це з урахуванням передових європейських технологій.
На території комплексу є банк, кафе, станція для зарядки електромобілів, два майданчики для продажу машин – спецтехніки та легкових автомобілів.
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Керівниця відділу роботи з клієнтами Вікторія Шляхтич розповіла, як працює компанія WEST AUTO HUB. Фронт-менеджери відділу обслуговування клієнтів приймають усі звернення від клієнтів телефоном, повідомленнями на сайт, на сторінки у соцмережах чи через особисті візити. Працівники офісу інформують щодо тих питань, які виникли, а також щодо інших послуг, аби надати комплексну і якісну допомогу автовласникам чи тим, хто планує придбати авто.
«Фронт-офіс є початком усіх процесів, кінцевим результатом якого є власне авто в руках клієнта», - зауважила Вікторія Шляхтич.
Окрім того, вона розповіла про сертифікаційну лабораторію. Тут відбувається випробовування транспортних засобів щодо відповідності українським нормам та стандартам.
У відеоблозі, до того ж, йдеться про зону митного контролю на території комплексу і ще одну унікальну річ – мобільний додаток, завдяки якому можна самостійно розрахувати вартість розмитнення авто.
У компанії запевняють, що відзнятий ролик – це лише старт у створенні цікавого і інформативного відеоконтенту, адже планують і далі розповідати про діяльність WEST AUTO HUB у відео. Більше того, обіцяють, що далі буде ще цікавіше – тест-драйви та огляди автівок і спецтехніки, інтерв’ю, репортажі з цікавих подій, повідомлення про послуги компанії і не тільки.
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Відеоблог опублікували на ютуб-каналі компанії.
WEST AUTO HUB – унікальний комплекс автомобільних послуг, який зосереджений на одній території. Вже більше 5 років компанія успішно працює на автомобільному ринку, доставляє та розмитнює десятки автомобілів щодня і робить це з урахуванням передових європейських технологій.
На території комплексу є банк, кафе, станція для зарядки електромобілів, два майданчики для продажу машин – спецтехніки та легкових автомобілів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вибрав – і забув: як без жодних турбот купити автомобіль за кордоном «під ключ»*
Керівниця відділу роботи з клієнтами Вікторія Шляхтич розповіла, як працює компанія WEST AUTO HUB. Фронт-менеджери відділу обслуговування клієнтів приймають усі звернення від клієнтів телефоном, повідомленнями на сайт, на сторінки у соцмережах чи через особисті візити. Працівники офісу інформують щодо тих питань, які виникли, а також щодо інших послуг, аби надати комплексну і якісну допомогу автовласникам чи тим, хто планує придбати авто.
«Фронт-офіс є початком усіх процесів, кінцевим результатом якого є власне авто в руках клієнта», - зауважила Вікторія Шляхтич.
Окрім того, вона розповіла про сертифікаційну лабораторію. Тут відбувається випробовування транспортних засобів щодо відповідності українським нормам та стандартам.
У відеоблозі, до того ж, йдеться про зону митного контролю на території комплексу і ще одну унікальну річ – мобільний додаток, завдяки якому можна самостійно розрахувати вартість розмитнення авто.
У компанії запевняють, що відзнятий ролик – це лише старт у створенні цікавого і інформативного відеоконтенту, адже планують і далі розповідати про діяльність WEST AUTO HUB у відео. Більше того, обіцяють, що далі буде ще цікавіше – тест-драйви та огляди автівок і спецтехніки, інтерв’ю, репортажі з цікавих подій, повідомлення про послуги компанії і не тільки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Катя Павлова знялася у весняній фотосесії для WEST AUTO HUB*
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