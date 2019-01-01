Молода волинянка – у комі в реанімації: небайдужих просять допомогти
Сьогодні, 17:25
Молодій жінці з Іванич, яка у вкрай важкому стані, потрібна допомога.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анна Космина, - пише Район.Іваничі.
«Молодій хорошій дівчині з Іванич, Наталії Ліщенюк дуже потрібна наша допомога.Наталка у дуже важкому стані знаходиться в Іваничівській ЦРЛ у реанімації.Вона перебуває в комі з 24 квітня і знаходиться на ШВЛ ( штучна вентиляція легень). Діагноз кома невідомої етіології..На медикаменти її мама витрачає близько 1,5 тисячі гривень на день. А вдома Наталю чекає маленький синочок... Давайте не будемо байдужими!!! Допоможемо всі разом,хто може фінансово,а хто щирою молитвою! Карта Приват банку 4149-4971-0033-6405 - мама Наталі, Ліщенюк Лариса Миколаївна», - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анна Космина, - пише Район.Іваничі.
«Молодій хорошій дівчині з Іванич, Наталії Ліщенюк дуже потрібна наша допомога.Наталка у дуже важкому стані знаходиться в Іваничівській ЦРЛ у реанімації.Вона перебуває в комі з 24 квітня і знаходиться на ШВЛ ( штучна вентиляція легень). Діагноз кома невідомої етіології..На медикаменти її мама витрачає близько 1,5 тисячі гривень на день. А вдома Наталю чекає маленький синочок... Давайте не будемо байдужими!!! Допоможемо всі разом,хто може фінансово,а хто щирою молитвою! Карта Приват банку 4149-4971-0033-6405 - мама Наталі, Ліщенюк Лариса Миколаївна», - йдеться у дописі.
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