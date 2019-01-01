Волинські правоохоронці вилучили майже 6 тисяч літрів палива на підпільній заправці
Сьогодні, 18:29
У Ківерцях на нелегальній заправці вилучили пальне та устаткування.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Прокурори Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури спільно з працівниками Ківерцівського відділу поліції та оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в області в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України) з'ясували, що, попри накладення арешту на устаткування для розливу пального та саме контрафактне пальне, у Ківерцях продовжує діяти підпільна автозаправна станція.
Відомості про незаконні дії щодо арештованого майна внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань й у ході проведення огляду на АЗС правоохоронці виявили та вилучили близько 1200 л бензину та 4700 літрів дизпалива, цистерни для його зберігання і устаткування для його розливу.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Прокурори Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури спільно з працівниками Ківерцівського відділу поліції та оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в області в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України) з'ясували, що, попри накладення арешту на устаткування для розливу пального та саме контрафактне пальне, у Ківерцях продовжує діяти підпільна автозаправна станція.
Відомості про незаконні дії щодо арештованого майна внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань й у ході проведення огляду на АЗС правоохоронці виявили та вилучили близько 1200 л бензину та 4700 літрів дизпалива, цистерни для його зберігання і устаткування для його розливу.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські правоохоронці вилучили майже 6 тисяч літрів палива на підпільній заправці
Сьогодні, 18:29
На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів
Сьогодні, 18:16
На Волині очікують заморозки
Сьогодні, 18:01