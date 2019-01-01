Волинські правоохоронці вилучили майже 6 тисяч літрів палива на підпільній заправці

У Ківерцях на нелегальній заправці вилучили пальне та устаткування.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Прокурори Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури спільно з працівниками Ківерцівського відділу поліції та оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в області в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України) з'ясували, що, попри накладення арешту на устаткування для розливу пального та саме контрафактне пальне, у Ківерцях продовжує діяти підпільна автозаправна станція.Відомості про незаконні дії щодо арештованого майна внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань й у ході проведення огляду на АЗС правоохоронці виявили та вилучили близько 1200 л бензину та 4700 літрів дизпалива, цистерни для його зберігання і устаткування для його розливу.Досудове розслідування триває.