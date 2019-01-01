У луцькій лікарні роблять жіночу інтимну пластику





Про це пише видання



Гіпертрофія статевих губ спричиняє і фізичний, і психологічний дискомфорт



Завідувачка відділення малоінвазивної хірургії Ганна Колесник пояснює, кому потрібне таке втручання.



За словами медика, гіпертрофія (збільшення) малих статевих губ – поширена жіноча проблема. Вона може бути вродженою або ж набутою (внаслідок травм, складних пологів або ж через вікові зміни).



Жінки з такою проблемою не можуть довго сидіти, їздити на велосипеді через біль.



«Також жінка соромиться свого тіла, не ходить у сауну, басейн, на пляж, відчуває дискомфорт при статевому акті. Через це у неї навіть може початись депресія», - каже лікарка.



Крайову резекцію (висікання) малих статевих губ у відділенні роблять вже більше двадцяти років, а два місяці тому тут почали робити лямбда-лабіопластику – висікання фрагменту статевої губи. При цьому зберігається уся чутливість зони. Завідувач відділення про такий метод дізналась на стажуванні у Німеччині.

Завідувачка відділення малоінвазивної хірургії Ганна Колесник



За кілька днів після операції можна виходити на роботу

Зазвичай на пластику статевих губ приходять жінки у віці 40-45 років, але бувають і молодші. Якщо патологія вроджена, вікових обмежень немає. Однак лікарі не радять робити операцію до перших пологів і за 2-3 роки після них, аби уникнути гормональних змін тканин.



Кому не можна робити інтимну пластику: жінкам з хронічною печінковою недостатністю, психічними захворюваннями та запальними процесами.



Операція малоінвазивна і нетравматична. Жінка після неї проводить лише один-два дні у стаціонарі. Далі два-три дні їй рекомендують багато не сидіти, а повне відновлення настає в середньому за місяць. Протягом цього часу не варто жити статевим життям, ходити до басейну і спортзалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській клінічній лікарні роблять жіночу інтимну пластику. Два місяці тому тут почали застосовувати новий метод зменшення малих статевих губ у жінок.Про це пише видання Перший Завідувачка відділення малоінвазивної хірургіїпояснює, кому потрібне таке втручання.За словами медика, гіпертрофія (збільшення) малих статевих губ – поширена жіноча проблема. Вона може бути вродженою або ж набутою (внаслідок травм, складних пологів або ж через вікові зміни).Жінки з такою проблемою не можуть довго сидіти, їздити на велосипеді через біль.«Також жінка соромиться свого тіла, не ходить у сауну, басейн, на пляж, відчуває дискомфорт при статевому акті. Через це у неї навіть може початись депресія», - каже лікарка.Крайову резекцію (висікання) малих статевих губ у відділенні роблять вже більше двадцяти років, а два місяці тому тут почали робити лямбда-лабіопластику – висікання фрагменту статевої губи. При цьому зберігається уся чутливість зони. Завідувач відділення про такий метод дізналась на стажуванні у Німеччині.За кілька днів після операції можна виходити на роботуЗазвичай на пластику статевих губ приходять жінки у віці 40-45 років, але бувають і молодші. Якщо патологія вроджена, вікових обмежень немає. Однак лікарі не радять робити операцію до перших пологів і за 2-3 роки після них, аби уникнути гормональних змін тканин.Кому не можна робити інтимну пластику: жінкам з хронічною печінковою недостатністю, психічними захворюваннями та запальними процесами.Операція малоінвазивна і нетравматична. Жінка після неї проводить лише один-два дні у стаціонарі. Далі два-три дні їй рекомендують багато не сидіти, а повне відновлення настає в середньому за місяць. Протягом цього часу не варто жити статевим життям, ходити до басейну і спортзалу.

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