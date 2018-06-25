вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі – близько +4…+6 градусів, удень – +7…+13.

Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 20:48
У Промені відбудеться безкоштовний майстер-клас з живопису*
Сьогодні, 20:19
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
Сьогодні, 20:00
Зловили чотирьох волинян, які викрали декілька мішків мідного кабелю
Сьогодні, 19:36
Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 червня
25 червень, 2018, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня
18 червень, 2018, 20:00
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
Сьогодні, 18:51
Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня
05 травень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 20:48
 0
У Промені відбудеться безкоштовний майстер-клас з живопису*
Сьогодні, 20:19
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Зловили чотирьох волинян, які викрали декілька мішків мідного кабелю
Сьогодні, 19:36
 0
Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8