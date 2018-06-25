Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня



проясненнями.



У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі – близько +4…+6 градусів, удень – +7…+13.



Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода зпроясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі – близько +4…+6 градусів, удень – +7…+13.Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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