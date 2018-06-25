Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – близько +4…+6 градусів, удень – +7…+13.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – близько +4…+6 градусів, удень – +7…+13.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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