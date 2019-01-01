вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів

Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
У Луцьку за дві доби випало 29 міліметрів опадів. Зазначають, що це становить майже половину місячної норми за травень.

Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів метеоролог Волинського обласного метеорологічного центру Вадим Климюк.

«За дві доби у Луцьку випало 29 мм опадів. Травнева норма становить 60 мм. Тобто, вже маємо половину місячної норми.

Завтра, 7 травня, ми також очікуємо сильні дощі у Луцьку та області, місцями грози і пориви вітру. Тому за три доби може випасти понад 70% місячної норми», – розповів синоптик.

Також Вадим Климюк додав, що з 8 травня опади мають припинитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дощ, негода, погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Сьогодні, 19:22
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 травня
Сьогодні, 19:00
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
Сьогодні, 18:51
Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру
Сьогодні, 18:36
Волинські правоохоронці вилучили майже 6 тисяч літрів палива на підпільній заправці
Сьогодні, 18:29
Схожі новини
Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня та на Вербницю Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня та на Вербницю
19 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня
03 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня
24 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня
23 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Сьогодні, 19:22
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
Сьогодні, 18:51
 0
Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру
Сьогодні, 18:36
 0
Волинські правоохоронці вилучили майже 6 тисяч літрів палива на підпільній заправці
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8