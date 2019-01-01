Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів





Про це у коментарі Вадим Климюк.



«За дві доби у Луцьку випало 29 мм опадів. Травнева норма становить 60 мм. Тобто, вже маємо половину місячної норми.



Завтра, 7 травня, ми також очікуємо сильні дощі у Луцьку та області, місцями грози і пориви вітру. Тому за три доби може випасти понад 70% місячної норми», – розповів синоптик.



Також Вадим Климюк додав, що з 8 травня опади мають припинитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за дві доби випало 29 міліметрів опадів. Зазначають, що це становить майже половину місячної норми за травень.Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів метеоролог Волинського обласного метеорологічного центру«За дві доби у Луцьку випало 29 мм опадів. Травнева норма становить 60 мм. Тобто, вже маємо половину місячної норми.Завтра, 7 травня, ми також очікуємо сильні дощі у Луцьку та області, місцями грози і пориви вітру. Тому за три доби може випасти понад 70% місячної норми», – розповів синоптик.Також Вадим Климюк додав, що з 8 травня опади мають припинитися.

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