Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру





Інцидент трапився 5 травня близько 20 години, повідомили у



Зараз вона перебуває в лікарні.



Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.



Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи жінки, просять невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці встановлюють особу жінки, яку знайшли непритомною на березі річки Стир.Інцидент трапився 5 травня близько 20 години, повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зараз вона перебуває в лікарні.Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи жінки, просять невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.

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