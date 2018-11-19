Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру
Сьогодні, 18:36
Луцькі правоохоронці встановлюють особу жінки, яку знайшли непритомною на березі річки Стир.
Інцидент трапився 5 травня близько 20 години, повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зараз вона перебуває в лікарні.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.
Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи жінки, просять невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.
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Інцидент трапився 5 травня близько 20 години, повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зараз вона перебуває в лікарні.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.
Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи жінки, просять невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.
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