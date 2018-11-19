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Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру

Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру
Луцькі правоохоронці встановлюють особу жінки, яку знайшли непритомною на березі річки Стир.

Інцидент трапився 5 травня близько 20 години, повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зараз вона перебуває в лікарні.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи жінки, просять невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.

Просять допомогти встановити особу жінки, яку знайшли непритомною на березі Стиру

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Теги: розшук, жінка, Луцьк, поліція, допомога
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