Чоловік, який гвалтував дітей дружини, «сяде» на 15 років
Сьогодні, 21:12
У Києві засудили чоловіка, який гвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
«За результатом судового розгляду Подільським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора, визнано чоловіка винним в інкримінованих злочинах (за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом — ред.) та засуджено до максимального покарання у вигляді 15 років позбавлення волі», — йдеться в повідомленні.
Зловмисник, проживаючи в цивільному шлюбі з жінкою та її двома дітьми, користуючись перебуванням матері на роботі та її довірою до нього, неодноразово ґвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата. Інкриміновані кримінальні правопорушення злочинець вчиняв з застосуванням насильства та з погрозами отруїти матір дітей.
Також, одним з вагомих доказів цих злочинів стали результати комплексних судово-психологічних експертиз потерпілих.
«Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки); ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітнього)», — зазначається в повідомленні.
До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
«За результатом судового розгляду Подільським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора, визнано чоловіка винним в інкримінованих злочинах (за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом — ред.) та засуджено до максимального покарання у вигляді 15 років позбавлення волі», — йдеться в повідомленні.
Зловмисник, проживаючи в цивільному шлюбі з жінкою та її двома дітьми, користуючись перебуванням матері на роботі та її довірою до нього, неодноразово ґвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата. Інкриміновані кримінальні правопорушення злочинець вчиняв з застосуванням насильства та з погрозами отруїти матір дітей.
Також, одним з вагомих доказів цих злочинів стали результати комплексних судово-психологічних експертиз потерпілих.
«Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки); ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітнього)», — зазначається в повідомленні.
До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.
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Коментарі 1
От де береться така погань? Шкода, що немає смертної кари для цеї потвори... ну і питання до матері дітей!!! Щось мало віриться в те, що нічого не знала
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