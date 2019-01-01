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Поліція завела «кримінал» за фактом падіння ліфта у Луцьку

Поліція завела «кримінал» за фактом падіння ліфта у Луцьку
У п’ятницю, 3 травня, на одному із приватних підприємств у Луцьку внаслідок падіння платформи промислового ліфта травмувалася 22-річна працівниця.

Слідчі Луцького відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України. Про це інформують на сайті поліції.

Йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці, що заподіяло шкоду здоров’я потерпілої.

Повідомлення про цю подію надійшло на лінію служби «102» поліції в п’ятницю близько 15 години. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Правоохоронці, попередньо, встановили, що внаслідок падіння платформи промислового ліфта постраждала 22-річна працівниця підприємства. Її госпіталізували.

За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України. Санкція статті – штраф від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини цієї події.

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Теги: ліфт, падіння, поліція кримінал
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