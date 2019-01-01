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7 травня на Волині: гортаючи календар

7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко (на фото).

Вітаємо його, а також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.

Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я. Зичимо їм невичерпної наснаги й цікавої інформації.

7 травня — це День радіо. Поява цього свята нерозривно пов'язана з діяльністю видатного москальського електротехніка Олександра Попова, який одним з перших спробував перетворити електромагнітні коливання в зрозумілу ретрансляційну людську мову і таким чином створив перший прототип радіоприймача.

7 травня 1971 року Володимир-Волинському педучилищу було присвоєно ім'я Агатангела Кримського. Це сталося з нагоди 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого вченого, академіка АН України.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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