Траса «Устилуг-Рівне» – найбезпечніша дорога державного значення в Україні





У той же час, найбільш аварійною дорогою є траса М-06 Київ-Чоп. За минулий рік і три місяці поточного там вже сталося 791 ДТП, загинули 199 людей і понад тисяча травмувалися.







Загалом, в Україні за минулий рік і за перший квартал 2019-го сталося 185,3 тисячі дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 28 тисяч 770 аварій із потерпілими (3 тисячі 954 загиблих і 36 тисяч 422 травмованих).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найменш аварійною трасою в Україні є дорога Н-22 Устилуг-Рівне. Протягом минулого року і за перший квартал цього року там сталося менш ніж сто ДТП, але загинула 21 людина, ще 111 постраждали. Про це повідомляють Рівненські новини з посиланням на аналітичну систему Слово і діло У той же час, найбільш аварійною дорогою є траса М-06 Київ-Чоп. За минулий рік і три місяці поточного там вже сталося 791 ДТП, загинули 199 людей і понад тисяча травмувалися.Загалом, в Україні за минулий рік і за перший квартал 2019-го сталося 185,3 тисячі дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 28 тисяч 770 аварій із потерпілими (3 тисячі 954 загиблих і 36 тисяч 422 травмованих).

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