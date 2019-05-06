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Траса «Устилуг-Рівне» – найбезпечніша дорога державного значення в Україні

Траса «Устилуг-Рівне» – найбезпечніша дорога державного значення в Україні
Найменш аварійною трасою в Україні є дорога Н-22 Устилуг-Рівне. Протягом минулого року і за перший квартал цього року там сталося менш ніж сто ДТП, але загинула 21 людина, ще 111 постраждали. Про це повідомляють Рівненські новини з посиланням на аналітичну систему Слово і діло.

У той же час, найбільш аварійною дорогою є траса М-06 Київ-Чоп. За минулий рік і три місяці поточного там вже сталося 791 ДТП, загинули 199 людей і понад тисяча травмувалися.

Траса «Устилуг-Рівне» – найбезпечніша дорога державного значення в Україні


Загалом, в Україні за минулий рік і за перший квартал 2019-го сталося 185,3 тисячі дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 28 тисяч 770 аварій із потерпілими (3 тисячі 954 загиблих і 36 тисяч 422 травмованих).

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Теги: траса Устилуг-Рівне, аварія
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