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Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі

Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі
Мешканці будинку, що знаходиться у Луцьку на вулиці Кривий Вал, викликали пожежно-рятувальну службу через сильний дим із сусідньої квартири.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці ввечері 6 травня.

Спочатку люди подумали, що в будинку біля відділення пошти, почалася пожежа. Проте згодом стало відомо, що значне задимлення, ймовірно, сталося через те, що мешканці однієї з квартир самовільно влаштували камін з незаконною врізкою в димовентиляційний канал.

Зауважимо, що рятувальникам, яких викликали стурбовані сусіди, двері квартири не відкрили.

Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі

Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі

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Теги: рятувальники, дим, камін
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