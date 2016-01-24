Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі





Про це



Спочатку люди подумали, що в будинку біля відділення пошти, почалася пожежа. Проте згодом стало відомо, що значне задимлення, ймовірно, сталося через те, що мешканці однієї з квартир самовільно влаштували камін з незаконною врізкою в димовентиляційний канал.



Зауважимо, що рятувальникам, яких викликали стурбовані сусіди, двері квартири не відкрили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку, що знаходиться у Луцьку на вулиці Кривий Вал, викликали пожежно-рятувальну службу через сильний дим із сусідньої квартири.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці ввечері 6 травня.Спочатку люди подумали, що в будинку біля відділення пошти, почалася пожежа. Проте згодом стало відомо, що значне задимлення, ймовірно, сталося через те, що мешканці однієї з квартир самовільно влаштували камін з незаконною врізкою в димовентиляційний канал.Зауважимо, що рятувальникам, яких викликали стурбовані сусіди, двері квартири не відкрили.

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