Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі
Сьогодні, 21:21
Мешканці будинку, що знаходиться у Луцьку на вулиці Кривий Вал, викликали пожежно-рятувальну службу через сильний дим із сусідньої квартири.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці ввечері 6 травня.
Спочатку люди подумали, що в будинку біля відділення пошти, почалася пожежа. Проте згодом стало відомо, що значне задимлення, ймовірно, сталося через те, що мешканці однієї з квартир самовільно влаштували камін з незаконною врізкою в димовентиляційний канал.
Зауважимо, що рятувальникам, яких викликали стурбовані сусіди, двері квартири не відкрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці ввечері 6 травня.
Спочатку люди подумали, що в будинку біля відділення пошти, почалася пожежа. Проте згодом стало відомо, що значне задимлення, ймовірно, сталося через те, що мешканці однієї з квартир самовільно влаштували камін з незаконною врізкою в димовентиляційний канал.
Зауважимо, що рятувальникам, яких викликали стурбовані сусіди, двері квартири не відкрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція завела «кримінал» за фактом падіння ліфта у Луцьку
Сьогодні, 21:36
Лучани викликали рятувальників через задимлення у сусідній квартирі
Сьогодні, 21:21
Чоловік, який гвалтував дітей дружини, «сяде» на 15 років
Сьогодні, 21:12
На Волині горіла суха трава
Сьогодні, 20:48