Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО





Завдяки коштам благодійників та медичного об'єднання вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ, - повідомляє



Співпраця з фондом триває уже три роки.



"Щиро дякуємо всім благодійникам фонду за допомогу в покращенні умов надання медичної допомоги населенню Ковельщини та сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю, - йдеться у дописі МТМО у Фейсбук.



























Результат оновлення приміщення лікувальної установи медики показали на світлинах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 6 травня, Ковельське МТМО відвідали представники Фонду «Медичне милосердя Канади».Завдяки коштам благодійників та медичного об'єднання вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ, - повідомляє КовельPost Співпраця з фондом триває уже три роки."Щиро дякуємо всім благодійникам фонду за допомогу в покращенні умов надання медичної допомоги населенню Ковельщини та сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю, - йдеться у дописі МТМО у Фейсбук.Результат оновлення приміщення лікувальної установи медики показали на світлинах.

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