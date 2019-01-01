Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:05
В понеділок, 6 травня, Ковельське МТМО відвідали представники Фонду «Медичне милосердя Канади».
Завдяки коштам благодійників та медичного об'єднання вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ, - повідомляє КовельPost.
Співпраця з фондом триває уже три роки.
"Щиро дякуємо всім благодійникам фонду за допомогу в покращенні умов надання медичної допомоги населенню Ковельщини та сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю, - йдеться у дописі МТМО у Фейсбук.
Результат оновлення приміщення лікувальної установи медики показали на світлинах.
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Завдяки коштам благодійників та медичного об'єднання вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ, - повідомляє КовельPost.
Співпраця з фондом триває уже три роки.
"Щиро дякуємо всім благодійникам фонду за допомогу в покращенні умов надання медичної допомоги населенню Ковельщини та сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю, - йдеться у дописі МТМО у Фейсбук.
Результат оновлення приміщення лікувальної установи медики показали на світлинах.
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