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Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО
В понеділок, 6 травня, Ковельське МТМО відвідали представники Фонду «Медичне милосердя Канади».

Завдяки коштам благодійників та медичного об'єднання вдалося поетапно зробити капітальний ремонт протитуберкульозного кабінету поліклініки ЦРЛ, - повідомляє КовельPost.

Співпраця з фондом триває уже три роки.

"Щиро дякуємо всім благодійникам фонду за допомогу в покращенні умов надання медичної допомоги населенню Ковельщини та сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю, - йдеться у дописі МТМО у Фейсбук.

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО

Показали фото «до» та «після» ремонту відділення поліклініки на Волині. ФОТО



Результат оновлення приміщення лікувальної установи медики показали на світлинах.

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Теги: поліклініка, ремонт, Ковельське МТМО
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