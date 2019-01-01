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На Рівненщині сімейний насильник завдав смертельні удари своїй співмешканці

На Рівненщині сімейний насильник завдав смертельні удари своїй співмешканці
4 травня у селі Хрінники, що на Демидівщині, за місцем проживання знайшли мертвою 60-річну місцеву жительку.

Поліцейські та експерт під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, однак відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала внаслідок травматичної субдуральної гематоми, закритої внутрішньочерепної травми, спричиненої тупим предметом. Повідомляє РадіоТрек.

Причетним до її смерті жінки виявився співмешканець.

Тож 42–річний житель села Хрінники зізнався, що між ними виникла чергова сварка, під час якої він двічі вдарив рукою жінці по голові.

Спочатку жінка почувалася добре, але через добу померла.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

За скоєне чоловіку загрожує до десяти років. Раніше чоловіка до кримінальної відповідальності не притягали.

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Теги: поліція, Хрінники, сімейне насильство, вбивство
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