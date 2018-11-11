Юні волинські туристи вибороли першість на змаганнях у Литві. ФОТО
Сьогодні, 03:17
2-5 травня у Литві відбулись Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед школярів та молоді "Кубак Жигунас - 2019".
На змаганнях точилася боротьба у 4 вікових групах серед 38 команд з України, Литви, Латвії, Білорусі та Росії. Україну представляли команди з Волинської та Івано-Франківської областей, - інформує Волинський обласний Центр туризму, спорту та екскурсій.
У перший день змагань в особистому заліку серед хлопців перемогу виборов Іван Шмига (тренер Казаков В.М.) з Боратинської об'єднаної територіальної громади.
Чудовий результат показала серед дівчат Доценко Катерина (тренер Артемук І.М.) з Ковеля, посівши 2 місце (причому Катя вперше виступала в складі збірної команди області).
У другий день змагань на дистанції крос-походу команда "Волинь-ЦТСЕ" святкувала перемогу, впевнено випередивши своїх конкурентів з Росії, ще одна наша команда фінішувала на 4 місці. Завершувались змагання на дистанції смуги перешкод, де знову не було кращих за наших волинських спортсменів.
Отож, в загальному підсумку команда у складі Шмиги Івана, Дармовіса Максима, Доценко Катерини та Павлюк Ірини здобула 1 місце, переможний кубок, золоті медалі та призи, не залишивши шансу жодній з команд прорватися в боротьбу за першість.
До змагань команду готували тренери Казаков В.М. та Оришко О.О.
На змаганнях в наймолодшій групі дітей віком 8-10 років виступала наша наймолодша учасниця делегації Казакова Дарина у складі збірної "Команди миру", яку представляли маленькі спортсмени з України, Латвії та Білорусі. Команда виборола почесне 2 місце, здобувши величезний досвід спілкування та командної роботи.
В програмі заходу відбулись змагання з нічного орієнтування, де кращий результат у своїй групі показав Оришко О.О., а Казаков В.М. подолав дистанцію третім. Так тренери збірної показали гідний приклад для своїх вихованців, а вони, в свою чергу, теж підтвердили, що здобули хороші навики.
Варинюк Софія та Патута Максим посіли 3 місце у своїх групах. Щасливі, задоволені результатами змагань та спілкуванням з дітьми інших країн, здобувши величезний досвід команда повернулась до дому.
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На змаганнях точилася боротьба у 4 вікових групах серед 38 команд з України, Литви, Латвії, Білорусі та Росії. Україну представляли команди з Волинської та Івано-Франківської областей, - інформує Волинський обласний Центр туризму, спорту та екскурсій.
У перший день змагань в особистому заліку серед хлопців перемогу виборов Іван Шмига (тренер Казаков В.М.) з Боратинської об'єднаної територіальної громади.
Чудовий результат показала серед дівчат Доценко Катерина (тренер Артемук І.М.) з Ковеля, посівши 2 місце (причому Катя вперше виступала в складі збірної команди області).
У другий день змагань на дистанції крос-походу команда "Волинь-ЦТСЕ" святкувала перемогу, впевнено випередивши своїх конкурентів з Росії, ще одна наша команда фінішувала на 4 місці. Завершувались змагання на дистанції смуги перешкод, де знову не було кращих за наших волинських спортсменів.
Отож, в загальному підсумку команда у складі Шмиги Івана, Дармовіса Максима, Доценко Катерини та Павлюк Ірини здобула 1 місце, переможний кубок, золоті медалі та призи, не залишивши шансу жодній з команд прорватися в боротьбу за першість.
До змагань команду готували тренери Казаков В.М. та Оришко О.О.
На змаганнях в наймолодшій групі дітей віком 8-10 років виступала наша наймолодша учасниця делегації Казакова Дарина у складі збірної "Команди миру", яку представляли маленькі спортсмени з України, Латвії та Білорусі. Команда виборола почесне 2 місце, здобувши величезний досвід спілкування та командної роботи.
В програмі заходу відбулись змагання з нічного орієнтування, де кращий результат у своїй групі показав Оришко О.О., а Казаков В.М. подолав дистанцію третім. Так тренери збірної показали гідний приклад для своїх вихованців, а вони, в свою чергу, теж підтвердили, що здобули хороші навики.
Варинюк Софія та Патута Максим посіли 3 місце у своїх групах. Щасливі, задоволені результатами змагань та спілкуванням з дітьми інших країн, здобувши величезний досвід команда повернулась до дому.
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