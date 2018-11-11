Юні волинські туристи вибороли першість на змаганнях у Литві. ФОТО





На змаганнях точилася боротьба у 4 вікових групах серед 38 команд з України, Литви, Латвії, Білорусі та Росії. Україну представляли команди з Волинської та Івано-Франківської областей, -



У перший день змагань в особистому заліку серед хлопців перемогу виборов Іван Шмига (тренер Казаков В.М.) з Боратинської об'єднаної територіальної громади.



Чудовий результат показала серед дівчат Доценко Катерина (тренер Артемук І.М.) з Ковеля, посівши 2 місце (причому Катя вперше виступала в складі збірної команди області).



У другий день змагань на дистанції крос-походу команда "Волинь-ЦТСЕ" святкувала перемогу, впевнено випередивши своїх конкурентів з Росії, ще одна наша команда фінішувала на 4 місці. Завершувались змагання на дистанції смуги перешкод, де знову не було кращих за наших волинських спортсменів.



Отож, в загальному підсумку команда у складі Шмиги Івана, Дармовіса Максима, Доценко Катерини та Павлюк Ірини здобула 1 місце, переможний кубок, золоті медалі та призи, не залишивши шансу жодній з команд прорватися в боротьбу за першість.



До змагань команду готували тренери Казаков В.М. та Оришко О.О.



На змаганнях в наймолодшій групі дітей віком 8-10 років виступала наша наймолодша учасниця делегації Казакова Дарина у складі збірної "Команди миру", яку представляли маленькі спортсмени з України, Латвії та Білорусі. Команда виборола почесне 2 місце, здобувши величезний досвід спілкування та командної роботи.



В програмі заходу відбулись змагання з нічного орієнтування, де кращий результат у своїй групі показав Оришко О.О., а Казаков В.М. подолав дистанцію третім. Так тренери збірної показали гідний приклад для своїх вихованців, а вони, в свою чергу, теж підтвердили, що здобули хороші навики.



Варинюк Софія та Патута Максим посіли 3 місце у своїх групах. Щасливі, задоволені результатами змагань та спілкуванням з дітьми інших країн, здобувши величезний досвід команда повернулась до дому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-5 травня у Литві відбулись Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед школярів та молоді "Кубак Жигунас - 2019".На змаганнях точилася боротьба у 4 вікових групах серед 38 команд з України, Литви, Латвії, Білорусі та Росії. Україну представляли команди з Волинської та Івано-Франківської областей, - інформує Волинський обласний Центр туризму, спорту та екскурсій.У перший день змагань в особистому заліку серед хлопців перемогу виборов(тренер) з Боратинської об'єднаної територіальної громади.Чудовий результат показала серед дівчат(тренер) з Ковеля, посівши 2 місце (причому Катя вперше виступала в складі збірної команди області).У другий день змагань на дистанції крос-походу команда "Волинь-ЦТСЕ" святкувала перемогу, впевнено випередивши своїх конкурентів з Росії, ще одна наша команда фінішувала на 4 місці. Завершувались змагання на дистанції смуги перешкод, де знову не було кращих за наших волинських спортсменів.Отож, в загальному підсумку команда у складі Шмиги Івана,, Доценко Катерини таздобула 1 місце, переможний кубок, золоті медалі та призи, не залишивши шансу жодній з команд прорватися в боротьбу за першість.До змагань команду готували тренери Казаков В.М. таНа змаганнях в наймолодшій групі дітей віком 8-10 років виступала наша наймолодша учасниця делегаціїу складі збірної "Команди миру", яку представляли маленькі спортсмени з України, Латвії та Білорусі. Команда виборола почесне 2 місце, здобувши величезний досвід спілкування та командної роботи.В програмі заходу відбулись змагання з нічного орієнтування, де кращий результат у своїй групі показав Оришко О.О., а Казаков В.М. подолав дистанцію третім. Так тренери збірної показали гідний приклад для своїх вихованців, а вони, в свою чергу, теж підтвердили, що здобули хороші навики.тапосіли 3 місце у своїх групах. Щасливі, задоволені результатами змагань та спілкуванням з дітьми інших країн, здобувши величезний досвід команда повернулась до дому.

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