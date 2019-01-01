Лучанам розкажуть, як знищити надпис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків

Мешканці 19 дев'ятиповерхівок мікрорайону ЛПЗ об'єдналися у спільній боротьбі проти наркотиків.Зокрема, люди зініціювали та організували публічну лекцію на тему наркотиків, зокрема, що стосується реклами на стінах та у під'їздах, як розпізнати закладчиків та про наслідки вживання наркотиків. Про це у спільноті "Наш Луцьк" написала"Якщо Ви думаєте, що Вашого двору це не стосується, то помиляєтеся.Якщо вважаєте, що цієї проблеми довкола Вас немає, то це ілюзія.Якби у нашому дворі на дверях не написали лінки на рекламу наркотиків, то сьогодні ми і далі б жили з думкою, що цієї проблеми у нашому дворі немає. Але.. виявилося, що це проблема цілого міста.ЛПЗ ініціювало першу в місті публічну лекцію дільничного мікрорайону. Ми, представники 19 дев'ятиповерхівок, даємо цією ініціативою всім бажаючим знання. Хочете - беріть. Не хочете - не кажіть потім що ви не знали про те, що коїться довкола Вас", - йдеться в дописі.