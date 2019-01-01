Стало відомо, скільки українців хочуть отримати паспорт РФ
Сьогодні, 02:17
В окупованому Луганську відкрили пункт видачі роспаспортів.
Заяви на отримання документу держави-агресорки написали 10 осіб, пише Інтерфакс.
Другий пункт видачі російських документів відкрили в селі Покровському Ростовської області.
Жителі окупованих територій, які не мають необхідних документів, можуть записатися на консультації.
Усього записалося понад 400 осіб.
Євросоюз вважає рішення Кремля щодо видачі паспортів населенню ОРДЛО спробою дестабілізувати Україну й уважно слідкуватиме за розвитком ситуації щодо видачі російських паспортів українцям.
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Заяви на отримання документу держави-агресорки написали 10 осіб, пише Інтерфакс.
Другий пункт видачі російських документів відкрили в селі Покровському Ростовської області.
Жителі окупованих територій, які не мають необхідних документів, можуть записатися на консультації.
Усього записалося понад 400 осіб.
Євросоюз вважає рішення Кремля щодо видачі паспортів населенню ОРДЛО спробою дестабілізувати Україну й уважно слідкуватиме за розвитком ситуації щодо видачі російських паспортів українцям.
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