Лучани просять заборонити гучномовці в одному з храмів міста

Наталія Шевчук зареєструвала



"Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" громадяни мають право на безпечні для здоров'я та життя побут, відпочинок і навколишнє середовище.



Стаття 24 цього Закону зобов'язує підприємства, установи та організації вживати заходів з недопущення перевищення рівнів шуму на так званих захищених об'єктах, в число яких входять житлові будинки та прибудинкові території.



Допустимий рівень шуму встановлюється санітарними нормами і залежить від території і часу доби. В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 45-60 дБ (рівень шуму можуть виміряти органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких треба звертатися із заявою).



Цей же закон забороняє біля житлових будинків і прибудинкових територій гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у час із 22:00 до 8:00", - йдеться в петиції.



Наразі триває збір підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На платформі єдиної системи місцевих петицій лучанказареєструвала пропозицію щодо заборони гучномовців у храмі Всіх Святих землі Волинської."Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" громадяни мають право на безпечні для здоров'я та життя побут, відпочинок і навколишнє середовище.Стаття 24 цього Закону зобов'язує підприємства, установи та організації вживати заходів з недопущення перевищення рівнів шуму на так званих захищених об'єктах, в число яких входять житлові будинки та прибудинкові території.Допустимий рівень шуму встановлюється санітарними нормами і залежить від території і часу доби. В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 45-60 дБ (рівень шуму можуть виміряти органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких треба звертатися із заявою).Цей же закон забороняє біля житлових будинків і прибудинкових територій гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у час із 22:00 до 8:00", - йдеться в петиції.Наразі триває збір підписів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію