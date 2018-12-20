Лучани просять заборонити гучномовці в одному з храмів міста
Сьогодні, 01:21
На платформі єдиної системи місцевих петицій лучанка Наталія Шевчук зареєструвала пропозицію щодо заборони гучномовців у храмі Всіх Святих землі Волинської.
"Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" громадяни мають право на безпечні для здоров'я та життя побут, відпочинок і навколишнє середовище.
Стаття 24 цього Закону зобов'язує підприємства, установи та організації вживати заходів з недопущення перевищення рівнів шуму на так званих захищених об'єктах, в число яких входять житлові будинки та прибудинкові території.
Допустимий рівень шуму встановлюється санітарними нормами і залежить від території і часу доби. В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 45-60 дБ (рівень шуму можуть виміряти органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких треба звертатися із заявою).
Цей же закон забороняє біля житлових будинків і прибудинкових територій гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у час із 22:00 до 8:00", - йдеться в петиції.
Наразі триває збір підписів.
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"Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" громадяни мають право на безпечні для здоров'я та життя побут, відпочинок і навколишнє середовище.
Стаття 24 цього Закону зобов'язує підприємства, установи та організації вживати заходів з недопущення перевищення рівнів шуму на так званих захищених об'єктах, в число яких входять житлові будинки та прибудинкові території.
Допустимий рівень шуму встановлюється санітарними нормами і залежить від території і часу доби. В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 45-60 дБ (рівень шуму можуть виміряти органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких треба звертатися із заявою).
Цей же закон забороняє біля житлових будинків і прибудинкових територій гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у час із 22:00 до 8:00", - йдеться в петиції.
Наразі триває збір підписів.
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