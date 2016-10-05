З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків

Протягом січня-квітня 2019 року на Волині сплатили 2 мільярди 581мільйон гривень податків.Це на 524 мільйони гривень більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяцівпоточного року зібрано на 25,5 відсотка більше податків, аніж торік за такий ж період.«Така позитивна динаміка – очікувана, оскільки фіскали забезпечуютьефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктівгосподарювання та системний діалог з представниками соціальновідповідального бізнесу.Важливо, що податковий супровід платників виключає будь-який тиск на бізнес, наша взаємодія з платниками передбачає конструктивну співпрацю, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на спроби мінімізації податкових платежів», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.Керівник волинських фіскалів запевнила, що на чверть більше податків до бюджетів в області – тенденція, яку варто зберегти до кінця фінансового року.«Економічна ситуація в країні нині дозволяє прогнозувати своєчасненадходження коштів до бюджетів. Як відомо, лише за умови ритмічногонаповнення бюджетів держава може виконувати свої зобов’язання, а громади – соціально-економічні програми.Тож, бюджетний успіх загалом, як і безпека кожного з нас, починаються з відповідального ставлення до сплати податків», - підсумувала Світлана Савчук.