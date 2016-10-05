вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків

З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Протягом січня-квітня 2019 року на Волині сплатили 2 мільярди 581
мільйон гривень податків.

Це на 524 мільйони гривень більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.

Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяців
поточного року зібрано на 25,5 відсотка більше податків, аніж торік за такий ж період.

«Така позитивна динаміка – очікувана, оскільки фіскали забезпечують
ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів
господарювання та системний діалог з представниками соціально
відповідального бізнесу.

Важливо, що податковий супровід платників виключає будь-який тиск на бізнес, наша взаємодія з платниками передбачає конструктивну співпрацю, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на спроби мінімізації податкових платежів», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів запевнила, що на чверть більше податків до бюджетів в області – тенденція, яку варто зберегти до кінця фінансового року.

«Економічна ситуація в країні нині дозволяє прогнозувати своєчасне
надходження коштів до бюджетів. Як відомо, лише за умови ритмічного
наповнення бюджетів держава може виконувати свої зобов’язання, а громади – соціально-економічні програми.

Тож, бюджетний успіх загалом, як і безпека кожного з нас, починаються з відповідального ставлення до сплати податків», - підсумувала Світлана Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: податки, Волинь, ДФС, Савчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:00
«Волинь» перемогла «Колос» та піднялась на другу сходинку Першої Ліги
Сьогодні, 08:35
З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Власники нерухомого майна поповнили бюджети Волині на понад 18,5 мільйона гривень Власники нерухомого майна поповнили бюджети Волині на понад 18,5 мільйона гривень
05 жовтень, 2016, 11:33
Волинь отримала понад 200 мільйонів гривень податку з роздрібного акцизу Волинь отримала понад 200 мільйонів гривень податку з роздрібного акцизу
14 вересень, 2016, 10:49
На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки На Волині викрили чотири «ліві» автозаправки
21 березень, 17:54
Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників Повідомили, яка середня зарплата у волинських лісівників
14 березень, 06:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:00
 0
«Волинь» перемогла «Колос» та піднялась на другу сходинку Першої Ліги
Сьогодні, 08:35
 0
З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
 0
Щоб зберегти дороги на Волині закликають відновити річкове судноплавство. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8