З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
Протягом січня-квітня 2019 року на Волині сплатили 2 мільярди 581
мільйон гривень податків.
Це на 524 мільйони гривень більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяців
поточного року зібрано на 25,5 відсотка більше податків, аніж торік за такий ж період.
«Така позитивна динаміка – очікувана, оскільки фіскали забезпечують
ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів
господарювання та системний діалог з представниками соціально
відповідального бізнесу.
Важливо, що податковий супровід платників виключає будь-який тиск на бізнес, наша взаємодія з платниками передбачає конструктивну співпрацю, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на спроби мінімізації податкових платежів», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів запевнила, що на чверть більше податків до бюджетів в області – тенденція, яку варто зберегти до кінця фінансового року.
«Економічна ситуація в країні нині дозволяє прогнозувати своєчасне
надходження коштів до бюджетів. Як відомо, лише за умови ритмічного
наповнення бюджетів держава може виконувати свої зобов’язання, а громади – соціально-економічні програми.
Тож, бюджетний успіх загалом, як і безпека кожного з нас, починаються з відповідального ставлення до сплати податків», - підсумувала Світлана Савчук.
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мільйон гривень податків.
Це на 524 мільйони гривень більше проти аналогічного періоду торік, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.
Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяців
поточного року зібрано на 25,5 відсотка більше податків, аніж торік за такий ж період.
«Така позитивна динаміка – очікувана, оскільки фіскали забезпечують
ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності суб’єктів
господарювання та системний діалог з представниками соціально
відповідального бізнесу.
Важливо, що податковий супровід платників виключає будь-який тиск на бізнес, наша взаємодія з платниками передбачає конструктивну співпрацю, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на спроби мінімізації податкових платежів», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів запевнила, що на чверть більше податків до бюджетів в області – тенденція, яку варто зберегти до кінця фінансового року.
«Економічна ситуація в країні нині дозволяє прогнозувати своєчасне
надходження коштів до бюджетів. Як відомо, лише за умови ритмічного
наповнення бюджетів держава може виконувати свої зобов’язання, а громади – соціально-економічні програми.
Тож, бюджетний успіх загалом, як і безпека кожного з нас, починаються з відповідального ставлення до сплати податків», - підсумувала Світлана Савчук.
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