Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.321, а продаж - 26.710.
Євро при купівлі становить - 29.308, продажу - 29.947.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.658, продаж - 7.055.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.308, продажу - 29.947.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.658, продаж - 7.055.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 7 травня
Сьогодні, 09:00
З початку року волиняни заплатили 2,5 мільярда податків
Сьогодні, 08:27
Лучанам розкажуть, як знищити напис-рекламу наркотиків, та як розпізнати закладчиків
Сьогодні, 07:32