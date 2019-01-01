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Курс валют у Луцьку на 7 травня

Курс валют у Луцьку на 7 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.321, а продаж - 26.710.

Євро при купівлі становить - 29.308, продажу - 29.947.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.658, продаж - 7.055.

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Теги: курс валют, Луцьк
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