У горах Кавказу загинув український бізнесмен

Ігор Рудич.



Інцидент трапився у російському регіоні Кабардино-Балкарія. Чоловікові було 34 роки. У нього залишилися двоє дітей, - пише



5 травня стало відомим, що у російській Кабардино-Балкарії на найвищій точці Кавказу Ельбрусі виявили тіло 34-річного українця.



Загиблим виявився уродженець Полтави Ігор Рудич. Йому стало зле на висоті 3,5 тисяч метрів, відтак він знепритомнів, але до життя так і не повернувся. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність, передає ТСН.



Як розповідає товариш Ігоря Євген Плешанов, його мрією було підкорити Ельбрус, який називають найвищою горою Європи через неоднозначність кордону між нею та Азією. А зробити це альпініст вирішив у межах змагання з екстремальних видів спорту.



"Це була мрія його життя, він не дійшов 100 метрів до фінішу. Падав і підіймався, серце не витримало... Хотів бути першим", – каже Євген.



У спортсмена залишилися двоє дітей і дружина. Він постійно тренувався та бігав, мав за плечима підкорення не однієї вершини. У звичайному житті був бізнесменом.



Про трагедію близькі альпініста дізнались, коли побачили повідомлення в ЗМІ. Наразі родина та друзі загиблого намагаються зібрати гроші на повернення тіла на батьківщину – потрібно близько п'ятдесяти тисяч гривень. Номер карти батька Ігоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолій Іванович. Крім того, за словами Євгена Плешанова, страхова компанія намагється уникнути будь-яких виплат.



Це не вже не перша смерть українців у горах Кавказу. Зокрема, у серпні торік в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії зірвався та загинув альпініст із Запоріжжя. Сталося це під час його сходження на вершину Малий Укю.



Крім того, наприкінці липня того ж року у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист, який разом із другом зірвався в ущелину. Від отриманих травм і переохолодження українець помер, так і не дочекавшись порятунку, оскільки рятувальникам було вкрай важко до нього дістатися. Натомість другого чоловіка вдалося евакувати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кавказьких горах на Ельбрусі знепритомнів й так і не зміг оговтатися 34-річний полтавецьІнцидент трапився у російському регіоні Кабардино-Балкарія. Чоловікові було 34 роки. У нього залишилися двоє дітей, - пише 24 канал. 5 травня стало відомим, що у російській Кабардино-Балкарії на найвищій точці Кавказу Ельбрусі виявили тіло 34-річного українця.Загиблим виявився уродженець Полтави Ігор Рудич. Йому стало зле на висоті 3,5 тисяч метрів, відтак він знепритомнів, але до життя так і не повернувся. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність, передає ТСН.Як розповідає товариш Ігоря Євген Плешанов, його мрією було підкорити Ельбрус, який називають найвищою горою Європи через неоднозначність кордону між нею та Азією. А зробити це альпініст вирішив у межах змагання з екстремальних видів спорту."Це була мрія його життя, він не дійшов 100 метрів до фінішу. Падав і підіймався, серце не витримало... Хотів бути першим", – каже Євген.У спортсмена залишилися двоє дітей і дружина. Він постійно тренувався та бігав, мав за плечима підкорення не однієї вершини. У звичайному житті був бізнесменом.Про трагедію близькі альпініста дізнались, коли побачили повідомлення в ЗМІ. Наразі родина та друзі загиблого намагаються зібрати гроші на повернення тіла на батьківщину – потрібно близько п'ятдесяти тисяч гривень. Номер карти батька Ігоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолій Іванович. Крім того, за словами Євгена Плешанова, страхова компанія намагється уникнути будь-яких виплат.Це не вже не перша смерть українців у горах Кавказу. Зокрема, у серпні торік в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії зірвався та загинув альпініст із Запоріжжя. Сталося це під час його сходження на вершину Малий Укю.Крім того, наприкінці липня того ж року у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист, який разом із другом зірвався в ущелину. Від отриманих травм і переохолодження українець помер, так і не дочекавшись порятунку, оскільки рятувальникам було вкрай важко до нього дістатися. Натомість другого чоловіка вдалося евакувати.

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