Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*
Сьогодні, 09:42
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на Дитячий день!
Щосереди, знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.
«Жодних часових обмежень! Найвеселіший та
найвигідніший день тижня», – запевняють у прес-службі ТРЦ.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ТРЦ «ПортCity».
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
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Щосереди, знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.
«Жодних часових обмежень! Найвеселіший та
найвигідніший день тижня», – запевняють у прес-службі ТРЦ.
Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ТРЦ «ПортCity».
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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