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Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*

Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на Дитячий день!

Щосереди, знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.

«Жодних часових обмежень! Найвеселіший та
найвигідніший день тижня», – запевняють у прес-службі ТРЦ.

Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ТРЦ «ПортCity».

Деталі за телефоном: 067 334 50 87.

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Теги: ПортCity, FigliMigli
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