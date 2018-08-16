Дитячий день щосереди у «FigliMigli»*





Щосереди, знижка на розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.



«Жодних часових обмежень! Найвеселіший та

найвигідніший день тижня», – запевняють у прес-службі ТРЦ.



Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, 3-й поверх ТРЦ «ПортCity».



Деталі за телефоном: 067 334 50 87.

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