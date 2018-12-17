На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники





Про це повідомили у



Вночі 8-9 травня у західних областях – заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).



В Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпеки, помаранчевий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині та західних областях прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 метрів за секунду.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Вночі 8-9 травня у західних областях – заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).В Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпеки, помаранчевий).

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