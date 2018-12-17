На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники
Сьогодні, 09:54
На Волині та західних областях прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Вночі 8-9 травня у західних областях – заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).
В Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпеки, помаранчевий).
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Вночі 8-9 травня у західних областях – заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).
В Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпеки, помаранчевий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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