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На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники

На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники
На Волині та західних областях прогнозують значний дощ та пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Вночі 8-9 травня у західних областях – заморозки на поверхні грунту 0-3° (1 рівень небезпеки, жовтий).

В Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°(2 рівень небезпеки, помаранчевий).

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Теги: погода, Волинь, негода
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