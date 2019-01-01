Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Сьогодні, 10:31
У ЖК «Оріон», який зводить Будівельна компанія «Інвестор», закінчують внутрішні роботи та завершують благоустрій території.
Нагадаємо, ЖК «Оріон» — це комплекс на 16 квартир, що будується у селі Зміїнець. Квадратні будинки, у кожному з яких – чотири двоповерхові квартири з оригінальною архітектурою і стильними фасадами, – пише Район.Луцьк.
Як розповів виконроб Олександр Плоцедим, у житловому комплексі повністю завершили благоустрій території — виклали поклали доріжки з бруківки, вимостили тротуари, відмостку навколо будинків та облаштували парковки для автомобілів.
Нині в ЖК «Оріон» ведуть завершальні внутріші роботи — оздоблення коридорів та викладання плитки на сходах.
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Нагадаємо, відтермінування на 24 місяці та суттєві знижки на житло – у будівельній компанії «Інвестор» підготували чотири спецпропозиції для своїх потенційних клієнтів.
У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка.
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Нагадаємо, ЖК «Оріон» — це комплекс на 16 квартир, що будується у селі Зміїнець. Квадратні будинки, у кожному з яких – чотири двоповерхові квартири з оригінальною архітектурою і стильними фасадами, – пише Район.Луцьк.
Як розповів виконроб Олександр Плоцедим, у житловому комплексі повністю завершили благоустрій території — виклали поклали доріжки з бруківки, вимостили тротуари, відмостку навколо будинків та облаштували парковки для автомобілів.
Нині в ЖК «Оріон» ведуть завершальні внутріші роботи — оздоблення коридорів та викладання плитки на сходах.
Читайте також: Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою
Нагадаємо, відтермінування на 24 місяці та суттєві знижки на житло – у будівельній компанії «Інвестор» підготували чотири спецпропозиції для своїх потенційних клієнтів.
У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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