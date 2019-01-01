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Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*

Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
У ЖК «Оріон», який зводить Будівельна компанія «Інвестор», закінчують внутрішні роботи та завершують благоустрій території.

Нагадаємо, ЖК «Оріон» — це комплекс на 16 квартир, що будується у селі Зміїнець. Квадратні будинки, у кожному з яких – чотири двоповерхові квартири з оригінальною архітектурою і стильними фасадами, – пише Район.Луцьк.

Як розповів виконроб Олександр Плоцедим, у житловому комплексі повністю завершили благоустрій території — виклали поклали доріжки з бруківки, вимостили тротуари, відмостку навколо будинків та облаштували парковки для автомобілів.
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*

Нині в ЖК «Оріон» ведуть завершальні внутріші роботи — оздоблення коридорів та викладання плитки на сходах.

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Нагадаємо, відтермінування на 24 місяці та суттєві знижки на житло – у будівельній компанії «Інвестор» підготували чотири спецпропозиції для своїх потенційних клієнтів.

У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка.
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*
Будівельна компанія «Інвестор» закінчила благоустрій території ЖК «Оріон»*

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Теги: Інвестор
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