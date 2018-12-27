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Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами

Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин «дощового» Луцька.

Добірку фотографій він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Доброго ранку, Луцьк. Субстанція дощу...» – йдеться у дописі.

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Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами

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Теги: фотограф, Луцьк, Чухрай
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