Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Сьогодні, 10:42
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин «дощового» Луцька.
Добірку фотографій він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Доброго ранку, Луцьк. Субстанція дощу...» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Добірку фотографій він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Доброго ранку, Луцьк. Субстанція дощу...» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький фотограф поділився «дощовими» світлинами
Сьогодні, 10:42
У місті на Волині на пішоходному переході – аварія
Сьогодні, 10:41
На Волині і Рівненщині виявили шкідника, який знищує картоплю
Сьогодні, 10:26