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У місті на Волині на пішохідному переході – аварія

У місті на Волині на пішохідному переході – аварія
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій сталася аварія: водій Audi в’їхав в автомобіль Chevrolet Niva.

Про це інформує «ВолиньUA».

Як розповіли очевидці події, водій Chevrolet Niva зупинився перед пішохідним переходом аби пропустити пішохода і в цей момент в нього в’їхав водій Audi.

На щастя, постраждалих немає, лише автомобілі отримали механічні ушкодження.

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Теги: аварія, Володимир
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