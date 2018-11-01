У місті на Волині на пішохідному переході – аварія





Про це інформує



Як розповіли очевидці події, водій Chevrolet Niva зупинився перед пішохідним переходом аби пропустити пішохода і в цей момент в нього в’їхав водій Audi.



На щастя, постраждалих немає, лише автомобілі отримали механічні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій сталася аварія: водій Audi в’їхав в автомобіль Chevrolet Niva.Про це інформує «ВолиньUA» Як розповіли очевидці події, водій Chevrolet Niva зупинився перед пішохідним переходом аби пропустити пішохода і в цей момент в нього в’їхав водій Audi.На щастя, постраждалих немає, лише автомобілі отримали механічні ушкодження.

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