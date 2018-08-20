Луцьке сміття: проблема більшає – влада мовчить. ВІДЕО





Знімальна група 12 каналу перевірила цю інформацію. А в суб'єктивних підсумках з Аллою Надточій наголосили, що проблема є і вона велика, – пише







Нині водойма, що розташована поблизу сміттєзвалища, не лише забруднена відходами. Журналісти спіймали автівку, яка зливала нечистоти, на гарячому.



Олексій Матушняк, житель села Брище, пояснив, що боротьба селян із цим звалищем триває дуже давно.



За правилами, на території полігону повинні бути встановлені колодязі, котрі вбирають ці отруйні фільтрати. А також помпи, які повинні викачувати фільтрат на поверхню сміття, аби він випаровувався або всмоктувався в нижні шари відходів.



Місцеві кажуть, що фільтрація ведеться з порушеннями, сміття вчасно не пересипають ґрунтом, який має затримувати фільтрат, нема нормального захисного валу, а сам фільтрат ріками стікає на поля людей. Отже, й потрапляє в підземні води.



В екологічній інспекції стверджують, що знають про ситуацію.



"З цього питання буде порушена кримінальна справа втретє. І, я думаю, керівники департаменту міськради врешті вживатимуть заходів, щоби таке не продовжувалося", – зазначив Олександр Ткачук, начальник екологічної служби на Волині.



Щодо будівництва на сміттєзвалищі поки ніхто відповіді не дає. Однак Олександр Ткачук пояснив, що фільтрати зливаються за межі полігону через видобуток біогазу.



"Міська рада дозволила енергетичній компанії добувати біогаз на старому полігоні. І зараз є дозвіл на новому полігоні. Внаслідок роботи біогазової установки знову утворюється фільтрат і зливається на бік полігону, забруднюються землі", – зазначив він.



Незважаючи на порушення, на сміттєзвалище вже пригнали будівельну техніку "Луцькспецкомунтрансу". Місцеві жителі також підтверджують чутки про наступну чергу будівництва.



Алла Надточій наголосила, що в місті таки існує екологічна проблема. На чергову сесію Луцькрали приходили депутати Княгининівської ОТГ, аби це донести кожному депутату Луцька. Але усі звернення, які вони направляли в міськраду, керівництво не розголошувало.



«Вони хочуть замовчати цю проблему, адже дій дуже мало. І ми стоїмо на порозі того, що завтра нам не буде куди вивозити наші відходи», – наголосила Надточій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сміттєвому полігоні в селі Брище Луцького району – чергове екологічне лихо. Місцеві мешканці вкотре скаржаться на незаконний злив фільтрату – рідини, яка витікає з відходів.Знімальна група 12 каналу перевірила цю інформацію. А в суб'єктивних підсумках знаголосили, що проблема є і вона велика, – пише Конкурент Нині водойма, що розташована поблизу сміттєзвалища, не лише забруднена відходами. Журналісти спіймали автівку, яка зливала нечистоти, на гарячому.Олексій Матушняк, житель села Брище, пояснив, що боротьба селян із цим звалищем триває дуже давно.За правилами, на території полігону повинні бути встановлені колодязі, котрі вбирають ці отруйні фільтрати. А також помпи, які повинні викачувати фільтрат на поверхню сміття, аби він випаровувався або всмоктувався в нижні шари відходів.Місцеві кажуть, що фільтрація ведеться з порушеннями, сміття вчасно не пересипають ґрунтом, який має затримувати фільтрат, нема нормального захисного валу, а сам фільтрат ріками стікає на поля людей. Отже, й потрапляє в підземні води.В екологічній інспекції стверджують, що знають про ситуацію."З цього питання буде порушена кримінальна справа втретє. І, я думаю, керівники департаменту міськради врешті вживатимуть заходів, щоби таке не продовжувалося", – зазначив, начальник екологічної служби на Волині.Щодо будівництва на сміттєзвалищі поки ніхто відповіді не дає. Однак Олександр Ткачук пояснив, що фільтрати зливаються за межі полігону через видобуток біогазу."Міська рада дозволила енергетичній компанії добувати біогаз на старому полігоні. І зараз є дозвіл на новому полігоні. Внаслідок роботи біогазової установки знову утворюється фільтрат і зливається на бік полігону, забруднюються землі", – зазначив він.Незважаючи на порушення, на сміттєзвалище вже пригнали будівельну техніку "Луцькспецкомунтрансу". Місцеві жителі також підтверджують чутки про наступну чергу будівництва.Алла Надточій наголосила, що в місті таки існує екологічна проблема. На чергову сесію Луцькрали приходили депутати Княгининівської ОТГ, аби це донести кожному депутату Луцька. Але усі звернення, які вони направляли в міськраду, керівництво не розголошувало.«Вони хочуть замовчати цю проблему, адже дій дуже мало. І ми стоїмо на порозі того, що завтра нам не буде куди вивозити наші відходи», – наголосила Надточій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію