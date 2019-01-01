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На Рівненщині застрелився молодий чоловік

На Рівненщині застрелився молодий чоловік
У Березнівському районі на Рівненщині 28-річний чоловік застрелився з мисливської рушниці.

Обставини його смерті зараз з'ясовує поліція, - пише Рівне вечірнє.

Прощальної записки рідним він не залишив. Поліція повідомила, що мертвим знайшов сина його батько. Зброю вже також перевірили. Вона виявилась зареєстрованою.


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Теги: Рівненщина, рушниця
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