На Рівненщині застрелився молодий чоловік





Обставини його смерті зараз з'ясовує поліція, - пише Рівне вечірнє.



Прощальної записки рідним він не залишив. Поліція повідомила, що мертвим знайшов сина його батько. Зброю вже також перевірили. Вона виявилась зареєстрованою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Березнівському районі на Рівненщині 28-річний чоловік застрелився з мисливської рушниці.Обставини його смерті зараз з'ясовує поліція, - пише Рівне вечірнє.Прощальної записки рідним він не залишив. Поліція повідомила, що мертвим знайшов сина його батько. Зброю вже також перевірили. Вона виявилась зареєстрованою.

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