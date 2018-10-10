На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО





Про це повідомили у



Чоловік спланував обікрасти магазин, який обладнаний охоронною сигналізацією. Проте злому умислу завадила група реагування поліції охорони. Від правоохоронців зловмисник намагався втекти через горище на дах, звідти чкурнув до низу. Чоловік ушкоджень не зазнав.



Рівно півтори години просидів у хованці в середин приміщенні магазину 22-річний мешканець Нововолинська, який запланував заволодіти товаром з магазину. Для здійснення свого умислу він ще до закриття магазину непомітно для продавців проник до підсобної кімнати та сховався.



О 23:30 почав здійснювати задумане, у той же час на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал спрацювання охоронної сигналізації з даного магазину, що на бульвару Шевченка.



На місці виклику наряд реагування поліції охорони визначив, що в магазині знаходиться особа, адже датчики руху постійно спрацьовували.



При огляді приміщення магазин, поліцейські виявили чоловіка, який почав тікати через горище на дах будівлі. З даху хлопець стрибнув на землю. Чоловік ушкоджень не отримав, його одразу ж затримали поліцейські охорони.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділу поліції.



Затриманий зібрався викрасти два обігрівача, комплектуючи до комп'ютерів та радіотелефон.



Дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями, ст. 15 ч.3 (Замах на злочин) та ст.185ч.3(Крадіжка) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліція охорони спіймала чоловіка, який хотів обікрасти магазин.Про це повідомили у прес-службі поліції охорони Волинської області.Чоловік спланував обікрасти магазин, який обладнаний охоронною сигналізацією. Проте злому умислу завадила група реагування поліції охорони. Від правоохоронців зловмисник намагався втекти через горище на дах, звідти чкурнув до низу. Чоловік ушкоджень не зазнав.Рівно півтори години просидів у хованці в середин приміщенні магазину 22-річний мешканець Нововолинська, який запланував заволодіти товаром з магазину. Для здійснення свого умислу він ще до закриття магазину непомітно для продавців проник до підсобної кімнати та сховався.О 23:30 почав здійснювати задумане, у той же час на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал спрацювання охоронної сигналізації з даного магазину, що на бульвару Шевченка.На місці виклику наряд реагування поліції охорони визначив, що в магазині знаходиться особа, адже датчики руху постійно спрацьовували.При огляді приміщення магазин, поліцейські виявили чоловіка, який почав тікати через горище на дах будівлі. З даху хлопець стрибнув на землю. Чоловік ушкоджень не отримав, його одразу ж затримали поліцейські охорони.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділу поліції.Затриманий зібрався викрасти два обігрівача, комплектуючи до комп'ютерів та радіотелефон.Дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями, ст. 15 ч.3 (Замах на злочин) та ст.185ч.3(Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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