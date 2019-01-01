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На Волині зіткнулися скутер та ВАЗ: постраждав чоловік

На Волині зіткнулися скутер та ВАЗ: постраждав чоловік
У Ратному зіткнулись автомобіль та скутер. 56-річного скутериста госпіталізували.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

ДТП трапилась 6 травня, по вулиці Центральній.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 11 годині. Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «VAZ 2101» за кермом якого перебував 48-річний житель райцентру Ратне, не надав перевагу в русі й допустив зіткнення зі скутером «Альфа».

У ДТП постраждав 56-річний скутерист, житель Ратнівського району. Його госпіталізували у місцевої центральної районної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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